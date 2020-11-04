Yeni sevgili buldu

Üç çocuk babası olan sevgilisinden ayrılan genç model yeni bir aşka yelken açtı.
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Babasının karşı çıkmasına rağmen üç çocuk babası sevgilisinden uzun süre ayrılmayan genç yıldız şimdi yeni bir aşka adım attı.
Backgrid USA, Splash News
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Bir süre önce Scott Disick ile olan ilişkisini bitiren model Sofia Richie, şimdi Matthew Morton ile aşk yaşıyor.
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İki sevgili önceki akşam bir grup arkadaşlarıyla birlikte Los Angeles'ta yemeğe gitti. Richie ve Morton, bir ara arkadaşlarından ayrılıp restoranın dışına çıktı.
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İki sevgili orada romantik anlar yaşadı ve birbirlerini öpücüklere boğdu. Richie ve Morton daha sonra arkadaşlarının yanına döndü.
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Richie'nin yeni sevgilisi Matthew Morton, New York Üniversitesi'nde iş idaresi ve sanat eğitimi aldı.
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Genç adamın babası eğlence dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Matthew Morton'ın babası Peter Morton, Hard Rock Cafe'nin kurucu ortaklarından biri.
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22 yaşındaki model Sofia Richie, 'Hello'nun da aralarında bulunduğu birçok şarkıya imzasını atan Lionel Richie'nin kızı. Ünlü şarkıcı Scott Disick ile ilişkisi nedeniyle kızını çok eleştirmiş ve bu ilişkinin kızına büyük zarar vereceğini ileri sürmüştü.
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Sofia Richie'nin bir süre önce ayrıldığı Scott Disict, Khloe Kardashian ile uzun süre birliktelik yaşadı. Çift, üç çocuğa rağmen ilişkilerini bitirme kararı aldı.
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Sofia Richie, ilk gençlik yıllarından bu yana modellik yapıyor. Fakat dünya kamuoyunun onu tanıması Justin Bieber ile yaşadığı kısa süreli ilişki sayesinde oldu. Bieber ve Richie'nin flörtü beklendiği kadar uzun sürmedi.