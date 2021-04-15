Yeni 'Nuh'un Gemisi': Tarih verildi... Konaklama ücreti şoke etti!

Süper yat uzmanı Salas Jefferson’ın şirketi Iddes Yachts tarafından geliştirilen ve çevre araştırmaları için kullanılacak olan gemiden yeni fotoğraflar geldi.39 yaşındaki Jefferson ‘Earth 300’ isimli ‘yeşil teknolojiye’ sahip keşif gemisinin tasarım aşaması tamamlandığını duyurdu.Yaklaşık 300 metre uzunluğunda olan gemi, 60 metre yüksekliğe sahip. Gemi kullanıma girdiğinde 425 kişiye ev sahipliği yapacak.Gezegenimizin sorunlarını çözmeye çalışan bilim insanlarına ev sahipliği yapacak Earth 300 2025'te demir atacak.Jefferson gemiyi 'Dünya'nın en büyük zorluklarıyla yüzleşmek için bilim ve keşfi birleştirecek' sözleri ile tanımladı.22 laboratuvar ve arka güvertesinde bir bilim küresiyle donatılan gemi, bilim insanları ve öğrencilerine çevreci keşifler için ücretsiz hizmet sunmayı hedefliyor.Ancak kar amacı da güden gemi, lüks kamaralarından bazılarını 10 günlük seyahat için 3 milyon dolar karşılığında turistlere kiralayacak.'Neslimizin Eyfel Kulesi' ve 'Yeni Nuh'un Gemisi' olarak tanımlanan geminin yüzde 100 karbonsuz olduğu iddia ediliyor.