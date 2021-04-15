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Teknoloji
Haber Giriş: 15 Nisan 2021 - 09:30 |  

Yeni 'Nuh'un Gemisi': Tarih verildi... Konaklama ücreti şoke etti!

Gezegenimizin sorunlarını çözmeye çalışan bilim insanlarına ev sahipliği yapacak 'Earth 300' isimli gemi 2025'te demir atacak.

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Süper yat uzmanı Salas Jefferson’ın şirketi Iddes Yachts tarafından geliştirilen ve çevre araştırmaları için kullanılacak olan gemiden yeni fotoğraflar geldi.

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39 yaşındaki Jefferson ‘Earth 300’ isimli ‘yeşil teknolojiye’ sahip keşif gemisinin tasarım aşaması tamamlandığını duyurdu.

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Yaklaşık 300 metre uzunluğunda olan gemi, 60 metre yüksekliğe sahip. Gemi kullanıma girdiğinde 425 kişiye ev sahipliği yapacak.

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Gezegenimizin sorunlarını çözmeye çalışan bilim insanlarına ev sahipliği yapacak Earth 300 2025'te demir atacak.

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Jefferson gemiyi 'Dünya'nın en büyük zorluklarıyla yüzleşmek için bilim ve keşfi birleştirecek' sözleri ile tanımladı.

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22 laboratuvar ve arka güvertesinde bir bilim küresiyle donatılan gemi, bilim insanları ve öğrencilerine çevreci keşifler için ücretsiz hizmet sunmayı hedefliyor.

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Ancak kar amacı da güden gemi, lüks kamaralarından bazılarını 10 günlük seyahat için 3 milyon dolar karşılığında turistlere kiralayacak.

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'Neslimizin Eyfel Kulesi' ve 'Yeni Nuh'un Gemisi' olarak tanımlanan geminin yüzde 100 karbonsuz olduğu iddia ediliyor.

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