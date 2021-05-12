Yeni normalleşme ne zaman açıklanacak? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı uzayacak mı? İşte normalleşme takviminde son gelişmeler

Tam kapanma sürecinin sonuna gelinmesiyle birlikte, bu kez de normalleşme takvimi gündem oldu. Öğrenciler, esnaf, işletme sahipleri ve daha bir çok kişi tam kapanma ardından yeni normalleşmede nasıl bir süreç izleneceğini sorguluyor. İşte, tam kapanma sonrası yeni normalleşmede son gelişmeler...