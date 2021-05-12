Yeni normalleşme ne zaman açıklanacak? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı uzayacak mı? İşte normalleşme takviminde son gelişmeler
17 günlük tam kapanma sürecinin son demleri yaşanırken, bayram mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" dedi. Bu gelişmenin ardından bayram sonrası başlayacak normalleşme süreci merak konusu oldu. Peki, yeni normalleşme ne zaman açıklanacak?
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Tam kapanma sürecinin sonuna gelinmesiyle birlikte, bu kez de normalleşme takvimi gündem oldu. Öğrenciler, esnaf, işletme sahipleri ve daha bir çok kişi tam kapanma ardından yeni normalleşmede nasıl bir süreç izleneceğini sorguluyor. İşte, tam kapanma sonrası yeni normalleşmede son gelişmeler...
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Türkiye tam kapanmaya gitti, koronavirüs vaka sayıları azaldı. Peki ülke nasıl normalleşecek? Kulislere göre 3 aşamalı bir plan bulunuyor. İşte 3 aşamanın tarihi ve tüm detaylar...
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İLK ETAPTA KAFELER SAAT 20.00'YE KADAR AÇIK OLACAK
Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar açılıyor ama saat 20.00'ye kadar...
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NORMALLEŞMENİN İKİNCİ AŞAMASI
Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih ise 31 Mayıs. İkinci aşama adımlarının bu tarihte başlaması bekleniyor.Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.
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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DÜZENLEMESİ
Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.
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Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin çıkarılacak. Örnek olarak kapınızın önüne masa atarak çalışın denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.
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ÜÇÜNCÜ AŞAMA TEMMUZ AYINDA
Üçüncü aşama için işaret edilen tarih temmuz ayı, hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek.
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Kafe ve restoran gibi yerler ise 23.45'e kadar açık olacak ama yine de kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek.
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Nargileciler ve gece kulüplerinin ise açılması beklenmiyor.