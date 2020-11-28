Yeni nesil magazine hoş geldiniz! Danla Bilic,Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci, Enes Batur, Burak Göngör

HIZLA SERVET YAPIP... Konuk oyuncu olarak Ciğercigiller’in hayatına katılmış benim anladığım. Zaten memlekette ya Survivor’cısın ya fenomengil ya da MasterChef gülü. Ortası yok...

Bir de YouTuber Enes Batur var. Bugünlerde o da hayli gündem.

Lüks otomobiliyle kaza yaptı. Ama yapılan yorumlar Batur’u üzdü tabii.

Çünkü “Çarptığın ağaca yazık oldu” diye yazan oldu.

Böylece Batur bir sosyolojik analizasyonla tanışmış oldu, buz dolu bir küvete aniden oturmuş gibi:

“Hızla servet yapıp bir de bunu insanların gözüne sokarsan anında senden uzaklaşırlar bro! (kankanın bu nesildeki kısaltması)”

