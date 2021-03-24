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Haber Giriş: 24 Mart 2021 - 13:47 | 

MKYK listesinde kimler var? İşte Yeni AK Parti MKYK listesinde yer alan isimler

75 kişilik MKYK listesi açıklandı. Yeni MKYK (Merkez Karar ve Yönetim Kurulu) listesinde yer alacak isimler günlerdir merak konusuydu. AK Parti yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadrosu belli oldu. Grup başkanvekili Özlem Zengin, Metin Külünk ve Şamil Tayyar da MKYK'da yer aldı. Kongrede, tüzük değişikliği ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üye sayısı da artırıldı. Yeni listede 75 isim yer alıyor. Peki, MKYK listesinde kimler var? İşte Yeni AK Parti MKYK listesinde yer alan isimler...

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AK Parti MKYK listesi belli oldu. Kongrede partinin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) üye sayısı 50’den 75’e çıkarıldı. Yedeklerle birlikte sayısı 100’e ulaşan MKYK’da eski bakan ve milletvekillerinin yanı sıra yeni isimler de dikkat çekti.

2MKYK LİSTESİNDE KİMLER VAR

MKYK LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behriye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarkan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlen Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçaelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz.

3YEDEK ÜYE ADAYLARI

YEDEK ÜYE ADAYLARI

1- Abdülmecit Tarhan

2- Abbas Aydın

3- Fatih Uyar

4- Serhat Karademir

5- Vahit Atalan

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