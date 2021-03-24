Gündem Haber Giriş: 24 Mart 2021 - 13:47 | 24 Mart 2021 - 14:22

MKYK listesinde kimler var? İşte Yeni AK Parti MKYK listesinde yer alan isimler

75 kişilik MKYK listesi açıklandı. Yeni MKYK (Merkez Karar ve Yönetim Kurulu) listesinde yer alacak isimler günlerdir merak konusuydu. AK Parti yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadrosu belli oldu. Grup başkanvekili Özlem Zengin, Metin Külünk ve Şamil Tayyar da MKYK'da yer aldı. Kongrede, tüzük değişikliği ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üye sayısı da artırıldı. Yeni listede 75 isim yer alıyor. Peki, MKYK listesinde kimler var? İşte Yeni AK Parti MKYK listesinde yer alan isimler...