Yeni liste yayınlandı: 2020'nin en güzel rotaları açıklandı! Türkiye'nin o ilçelerine övgü

25- New York New York'u tek bir ziyarette fethetmek neredeyse imkansız. Bunu yapmak yerine, görülmesi gereken yerlere gidin: Empire State Binası, Özgürlük Heykeli, Central Park, Metropolitan Sanat Müzesi; ardından kenarda köşede kalmış yerleri keşfetmek için The Cloisters'a gidin veya şehrin kütüphanelerinden birini ziyaret edin. West Village'in bohem tarzlı mağazalarına dalın veya Upper West Side'da kaliteli yemeklerin keyfini çıkarın. Grand Central Station içindeki capcanlı pazarlar size kesinlikle şehrin en iyilerini sunacak.