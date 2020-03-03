Yeni liste yayınlandı: 2020'nin en güzel rotaları açıklandı! Türkiye'nin o ilçelerine övgü

8- Mayorka, Balearic Adaları Chopin ve Miro’ya ilham vermiş olan bu rüya gibi ada bahar tatilinde gidilecek favori mekan olması bakımından ünlüdür. Yine de merak etmeyin, baharda okul tatili zamanı gelirseniz, gençler için de çok şey vardır. Marineland’ın yunusları, deniz aslanlarının gösterileri ve çocuklara özel plaj ile aileler de burayı tercih etmektedir. Trenlere bayılan ve daha yeni yürümeye başlamış bir çocuğunuz varsa, Palma ile Soller arasında çalıştırılan antika mutlaka görmeniz gereken bir şeydir.