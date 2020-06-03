Yeni kraliyet modası

Artık, dünyanın en çok merak edilen kişileri arasında yer alan kraliyet ailesi üyelerinin yüzlerini böyle göreceğiz.
Backgrid USA
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MAKYAJLARI DA MERCEK ALTINDA
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını hayatın her alanını etkiliyor Milyonlarca kişi artık yeni bir tarz belirlemek zorunda. Buna dünyanın en çok merak edilen kişileri arasında yer alan, giydikleri ve makyajları da mercek altına alınan kraliyet ailesi üyeleri de dahil.
2
Abone Ol
YENİ KURALLAR
İspanya Kraliçesi Letizia ve eşi Kral Felipe de önceki gün katıldıkları bir etkinlikte yeni kurallara sıkı sıkıya uydu.
3
Abone Ol
MODA İKONU
Bir moda ikonu olarak nitelendirilen Letizia, siyah üzerine beyaz puantiyeli elbisesini bir yüz maskesiyle tamamladı. Eşi Felipe de onunla aynı renk maske taktı.
4
Abone Ol
SOSYAL MESAFE
Zarzuela Sarayı'ndaki etkinlikte konukların oturma düzeni ve sosyal mesafenin korunması da dikkatlerden kaçmadı.