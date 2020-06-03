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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 09:55,

Yeni kraliyet modası

Artık, dünyanın en çok merak edilen kişileri arasında yer alan kraliyet ailesi üyelerinin yüzlerini böyle göreceğiz.

Backgrid USA 

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1MAKYAJLARI DA MERCEK ALTINDA
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MAKYAJLARI DA MERCEK ALTINDA

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını hayatın her alanını etkiliyor Milyonlarca kişi artık yeni bir tarz belirlemek zorunda. Buna dünyanın en çok merak edilen kişileri arasında yer alan, giydikleri ve makyajları da mercek altına alınan kraliyet ailesi üyeleri de dahil.

2YENİ KURALLAR
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YENİ KURALLAR

İspanya Kraliçesi Letizia ve eşi Kral Felipe de önceki gün katıldıkları bir etkinlikte yeni kurallara sıkı sıkıya uydu.

3MODA İKONU
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MODA İKONU

Bir moda ikonu olarak nitelendirilen Letizia, siyah üzerine beyaz puantiyeli elbisesini bir yüz maskesiyle tamamladı. Eşi Felipe de onunla aynı renk maske taktı.

4SOSYAL MESAFE
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SOSYAL MESAFE

Zarzuela Sarayı'ndaki etkinlikte konukların oturma düzeni ve sosyal mesafenin korunması da dikkatlerden kaçmadı.

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