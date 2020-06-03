Yeni kraliyet modası

MAKYAJLARI DA MERCEK ALTINDA Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını hayatın her alanını etkiliyor Milyonlarca kişi artık yeni bir tarz belirlemek zorunda. Buna dünyanın en çok merak edilen kişileri arasında yer alan, giydikleri ve makyajları da mercek altına alınan kraliyet ailesi üyeleri de dahil.