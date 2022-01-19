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Yeni koronavirüs kararları alınacak mı? Artan vaka sayısı ile kapanma olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda

#Kabine Toplantısı#Koronavirüs#Cumhurbaşkanı Erdoğan

Yeni koronavirüs kararları için artan beklentilerle birlikte tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara kilitlendi. Dünya genelinde Omikron’un hızla yayılması, pek çok Avrupa ülkesinde kısıtlamaları geri getirirken, ülkemizde de "Kapanma olacak mı?" "Sokağa çıkma yasakları gelecek mi?" soruları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda koronavirüsün de masada olması ön görülüyor. İşte, koronavirüs kararları hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Yeni koronavirüs kararları alınacak mı Artan vaka sayısı ile kapanma olacak mı Gözler Kabine Toplantısında

Kabine Toplantısı'nda koronavirüsle ilgili karar alınıp alınmayacağı gündeme geldi. CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın aktardığı bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı çarşamba günü yapılacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan kısıtlama ya da yeni tedbirlere ilişkin bir açıklama resmi makamlardan gelmedi. Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca alınan tedbir ve prensip kararlarını duyurmuştu.

2/5KISITLAMA GELECEK Mİ

KISITLAMA GELECEK Mİ?

Kısıtlama ya da yeni tedbirlere ilişkin bir açıklama resmi makamlardan gelmedi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre yapılan değerlendirmelerde noktasal bazı önlemlerin alınması gündeme geldi. Buna ilişkin kararların sömestr tatiliyle birlikte hayata geçirilebileceği dile getiriliyor. İşte o önerilerden bazıları;

Tiyatro, Sinema, konser, lokanta gibi mekânlarda yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilmesi değerlendiriliyor.

Türkiye’de, bir hafta sonunda 200 bin seyircinin stadyumlara gittiği, bunun da vaka patlamasına etkisi olduğu belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçlara girişte 3. doz şartı getirmesinin, kapalı mekanlarda da uygulanabileceği konuşuluyor.

3/5Yeni koronavirüs kararları alınacak mı Artan vaka sayısı ile kapanma olacak mı Gözler Kabine Toplantısında

Okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi kararına rağmen, 21 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki sömestr tatili ile yaşanacak kesintinin önemli sonuçları olacağı, karantina altına alınan sınıf sayılarında artış yaşandığı, uzun tatilin bunun kesintiye uğramasını sağlayacağı değerlendiriliyor.

Üniversitelerde final sınavlarının ardından ara verilmesi de öneriliyor.

4/5BAKAN KOCA 6 MADDEYİ DUYURDU

BAKAN KOCA 6 MADDEYİ DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı sona erdi. Bakan Koca, toplantının ardından şu açıklamayı yaptı;

Bilim Kurulumuzun görüşleri de dikkate alınarak Bakanlığımız aşağıda maddeler halinde alınan tedbir ve prensip kararları alınmıştır.

1. Aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecektir.

2. Omicron varyantının hastaneye yatışlara etkisinin önceki varyantlar ile kıyaslandığında önemli ölçüde daha az gerçekleştiği güncel verilerle de teyit edilmiştir. Ancak vaka sayılarının artışının çok yüksek olması durumunda oran düşük olsa da sınırsız olmayan sağlık kapasitesini zorlayabilecektir. Bu ihtimali dikkate alarak tedbirlerin uygulanmasında azami hassasiyet gösterilmelidir. Sorumlu her vatandaşımız tedbirlere uyarak üzerine düşeni yapmalıdır.

3. Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir.

5/5Yeni koronavirüs kararları alınacak mı Artan vaka sayısı ile kapanma olacak mı Gözler Kabine Toplantısında

4. Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır.

5. Vakalar, hastaneye yatanların yaş grupları dikkate alınarak değerlendirildiğinde 65 yaş üzeri büyüklerimizin risk altında olduğunu göstermektedir. 65 yaş üzeri büyüklerimizi korumak için azami hassasiyet gösterilmelidir. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın hatırlatma dozunun uygulanması son derece önemlidir.

6. Omicron varyantının yayılma hızının yüksekliği dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir."

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#Kabine Toplantısı#Koronavirüs#Cumhurbaşkanı Erdoğan