Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tekrar kapanma' sorusuna yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamalarının ardından normalleşme sürerken, mutasyon vaka sayılarında yaşanan artış sonrası gözler yeni kararlara çevrildi. İllere göre uygulanan yerinde karar döneminde haftalık vaka sayılarının önemli olduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yeni açıklama geldi. Cuma namazı sonrası gazetecilerin tekrar kapanma olacak mı? sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız" yanıtını verdi. Açıklama sonrası yeni yasakların durumu merak konusu oldu. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarından öne çıkanlar.
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'Tam kapanma' ve 'yeniden kapanma' durumu mutasyon virüs sayısının artış göstermesinin ardından gündeme gelen başlıklardan oldu. İllere göre uygulanan normalleşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs gündemine dair açıklamalar yaptı. Şartların zorlandığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan hafta başında Kabine Toplantısı'nda konunun ele alınması ön görülüyor.
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TAM KAPANMA OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nden çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, "Mutasyondan dolayı vaka sayılarında bir artış söz konusu. Bir normalleşme sürecine de gidildi. Özellikle İstanbul'da tekrar kapanma söz konusu olur mu? Bir de aşı temini konusunda tüm dünya ülkelerinde bir sıkıntı olduğu yönünde bilgiler var. Türkiye için durum nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:
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"Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz."
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YENİ AŞILAR NE ZAMAN GELECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı konusunda şu anda Çin ile bir anlaşma olduğunu dile getirerek, "Oradan aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor ama bu arada Almanya ile olan anlaşmamız da devam ediyor. Fakat yine Rusya ile şu anda anlaşmamız var. Rusya ile olan anlaşma da şu anda görüşmelerimiz Sağlık Bakanlıklarımızın arasında devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Eğer o konuda da mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz." diye konuştu.