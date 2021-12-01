Yeni keşfedilen böcek türüne eski Bakan'ın adını verdiler
Mardin'in Ömerli ilçesinde Türk bilim insanları tarafından yeni bir böcek türü keşfedildi. Böceğe, eski Tarım Bakanlarından Nihat Şevket İyriboz'un isminden esinlenilerek 'Phytocoris iyribozi' adı verildi. Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. İnanç Özgen, "Türün zararlı veya faydalı olduğu yönünde herhangi bir kaydımız yok. Bu türün bizim için en onur verici yönü; tarım bakanı olan, ülkemiz tarımına ve zirai mücadele enstitülerinin açılmasına katkıda bulunan Nihat Şevket İyriboz adına isimlendirilmesi" dedi.