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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 15:40 | 

Yeni iPhone SE ile çekilen 'renkli' fotoğraflar

Apple'ın geçtiğimiz aylarda Türkiye'de satışa sunulan ve fiyatıyla dikkat çeken yeni telefon modellerinden iPhone SE nasıl fotoğraf çekiyor? İşte fotoğrafçıların çektiği, İstanbul sokaklarında görülen ve çoğu ücretsiz olan farklı uygulamalarla düzenledikleri o görüntüler...

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1
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İşte o fotoğraflar...

2
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Türkiye’den fotoğrafçı Firar Güney Kayran tarafından iPhone SE ile çekilen ve Nception ve RNIAero uygulamalarıyla düzenlenen İstanbul görüntüsü...

3
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Rapheal O. - PicsArt

4
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Ramzy M. - Photoshop Fix, Photoshop Mix

5
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Rapheal O. - PicsArt, Photo Cutout

6
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Michelle M. - Lightroom, Photoshop Mix, Photoshop Fix

7
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Ramzy M. - Photoshop Fix

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