Yeni iPhone SE fiyatı ne kadar olacak? iPhone SE ne zaman satışa çıkacak? Apple tanıttı!

iPhone SE Türkiye satış fiyatı ve tarihi Apple'ın merakla beklenen yeni telefonun çıkmasıyla teknoloji severler tarafından merak konusu oldu. Apple bugün gerçekleştirilen özel etkinlikle yeni ürünlerini duyurdu. Türkiye'de 'ucuz' iPhone olarak bilinen SE 18 Mart'ta piyasada olacak. Uzun süredir tanıtımı beklenen Yeni iPhone SE'nin satış fiyatı ise 429 dolar olacak. Ancak Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı.