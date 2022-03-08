Yeni iPhone SE fiyatı ne kadar olacak? iPhone SE ne zaman satışa çıkacak? Apple tanıttı!

iPhone SE Türkiye satış fiyatı ve tarihi Apple'ın merakla beklenen yeni telefonun çıkmasıyla teknoloji severler tarafından merak konusu oldu. Apple bugün gerçekleştirilen özel etkinlikle yeni ürünlerini duyurdu. Türkiye'de 'ucuz' iPhone olarak bilinen SE 18 Mart'ta piyasada olacak. Uzun süredir tanıtımı beklenen Yeni iPhone SE'nin satış fiyatı ise 429 dolar olacak. Ancak Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı.
TSİ 21.00'da başlayan etkinlikte Türkiye'de 'ucuz' iPhone olarak bilinen SE'nin üçüncü jenerasyonu tanıtıldı. A15 Bionic işlemciyle gelecek olan yeni iPhone SE'nin 18 Mart'ta piyasaya çıkacağı açıklandı.
Cihazın fiyatı 429 Dolar olarak açıklandı. Türkiye fiyatı henüz belli değil. Tasarım olarak aynı olan iPhone 8'den 20 kat daha hızlı olacak 3. jenerasyon IPhone SE'de 4.7 inç Retina ekran kullanıldı.
Türkiye'de 'ucuz' iPhone olarak bilinen SE'nin son modelinde A15 Bionic işlemci kullanıldı. Bir önceki modelle aynı ekran boyutuna (4.7 inç) sahip iPhone SE 2022, 16 Mart'ta piyasaya çıkacak. Cihazın fiyatı ise 429 olarak belirlendi.