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Yeni iPhone SE fiyatı ne kadar olacak? iPhone SE ne zaman satışa çıkacak? Apple tanıttı!

#İphone#Apple#İphone SE

iPhone SE satış tarihi ve fiyatı, Apple tarafından düzenlenen tanıtım ile belli oldu. Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple yeni iPhone telefonunu görücüye çıkardı. A15 Bionic işlemciyle gelecek olan yeni iPhone SE'de 4.7 inç Retina ekran kullanılırken Phone 8'den 20 kat daha hızlı olacağı da ilk gelen bilgiler arasında yer aldı. Apple'ın yeni gözdesi iPhone SE'nin Türkiye fiyatı ise henüz netleşmedi. Peki, Yeni iPhone SE fiyatı ne kadar olacak ve iPhone SE ne zaman satışa çıkacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4Yeni iPhone SE fiyatı ne kadar olacak iPhone SE ne zaman satışa çıkacak Apple tanıttı

iPhone SE Türkiye satış fiyatı ve tarihi Apple'ın merakla beklenen yeni telefonun çıkmasıyla teknoloji severler tarafından merak konusu oldu. Apple bugün gerçekleştirilen özel etkinlikle yeni ürünlerini duyurdu. Türkiye'de 'ucuz' iPhone olarak bilinen SE 18 Mart'ta piyasada olacak. Uzun süredir tanıtımı beklenen Yeni iPhone SE'nin satış fiyatı ise 429 dolar olacak. Ancak Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı.

2/4YENİ IPHONE SE NE ZAMAN ÇIKACAK

YENİ IPHONE SE NE ZAMAN ÇIKACAK?

TSİ 21.00'da başlayan etkinlikte Türkiye'de 'ucuz' iPhone olarak bilinen SE'nin üçüncü jenerasyonu tanıtıldı. A15 Bionic işlemciyle gelecek olan yeni iPhone SE'nin 18 Mart'ta piyasaya çıkacağı açıklandı.

3/4YENİ IPHONE SE FİYATI NE KADAR OLACAK

YENİ IPHONE SE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Cihazın fiyatı 429 Dolar olarak açıklandı. Türkiye fiyatı henüz belli değil. Tasarım olarak aynı olan iPhone 8'den 20 kat daha hızlı olacak 3. jenerasyon IPhone SE'de 4.7 inç Retina ekran kullanıldı.

4/4Yeni iPhone SE fiyatı ne kadar olacak iPhone SE ne zaman satışa çıkacak Apple tanıttı

Türkiye'de 'ucuz' iPhone olarak bilinen SE'nin son modelinde A15 Bionic işlemci kullanıldı. Bir önceki modelle aynı ekran boyutuna (4.7 inç) sahip iPhone SE 2022, 16 Mart'ta piyasaya çıkacak. Cihazın fiyatı ise 429 olarak belirlendi.

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#İphone#Apple#İphone SE