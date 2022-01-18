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Yeni internet düzenlemesi maddeleri neler? Cezasız internet iptali yapılacak mı, kimler yapacak? Resmi Gazete'de yayımlandı!

#İnternet#Tüketici Hakları#Resmi Gazete

Yeni internet düzenlemesi ile son dakika karar alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeye göre, kullanıcılara verilen internet hızının sağlanamaması durumunda, ceza ödenmeden sözleşme iptali yapılacak. Diğer yandan internet taahhütname süresi en fazla 24 ay ile sınırlı olacak. İşte, yeni internet düzenlemesi maddeleri.

1/5Yeni internet düzenlemesi maddeleri neler Cezasız internet iptali yapılacak mı, kimler yapacak Resmi Gazetede yayımlandı

Cezasız internet iptali olacak mı? sorusunun yanıtı Resmi Gazete'de yapılan düzenleme ile gündeme geldi. İnternet kullanıcılarını yakından ilgilendiren Tüketici Hakları Yönetmeliğinde yapılan düzenlemenin maddelerinde cezasız sözleşme feshi, taahhütname süresi, 1 yıllık fatura ve kullanım detayları gibi durumlar yer aldı. Birçok alanda kolaylık sağlayan e-Devlet üzerinden vatandaşlar elektronik haberleşme aboneliklerini sağlayabilecekler.

2/5CEZASIZ İNTERNET ABONELİĞİ İPTAL EDİLECEK Mİ

CEZASIZ İNTERNET ABONELİĞİ İPTAL EDİLECEK Mİ?

BİLGİ Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeye ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Düzenleme, haberleşme hizmetlerinde vatandaşlarımızın haklarını daha güçlü koruduğumuz ve Dijital Türkiye hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz birçok yenilik içeriyor" dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan, tüketiciye taahhüt edilen internet hızının altında hizmet verilmesi halinde tüketicinin ceza ödemeden sözleşmeyi sonlandırabileceğini bildirerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

3/5Yeni internet düzenlemesi maddeleri neler Cezasız internet iptali yapılacak mı, kimler yapacak Resmi Gazetede yayımlandı

"Aboneler, hangi işlemlerinin taahhüde aykırılık oluşturacağı konusunda şeffaf bir şekilde bilgilendirilecek. Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, vatandaşımız ceza ödemeden sözleşmeyi fesih edebilecek. Dijital Türkiye yolunda bir hizmetimiz daha hayata geçiyor. Vatandaşlarımız artık e-Devlet üzerinden işletmecilerin abonelik tekliflerini karşılaştırma yapabilecek. Paket, kampanya ve tarifeler aynı isimle tanıtılamayacak. Her paket tek bir isimle tanıtılacak ve olası kafa karışıklıklarının önüne geçilecek. Mevcut, kaldırılan ya da abone alımına kapalı, geçmiş tarifelerin tamamı işletmecilerin web sitelerinde yer alacak. Hizmetleri kısıtlanan abonelere, işletmeciler tarafından yeni ücret yansıtılması durdurulacak. Fatura gönderimi tercihinde bulunmayan abonelere, kısa mesajla fatura bilgisi ve fatura linki gönderilecek. Aboneler son 1 yıllık fatura ve kullanım detaylarına ulaşabilecek."

4/5YENİ İNTERNET DÜZENLEMESİ MADDELERİ NELER

YENİ İNTERNET DÜZENLEMESİ MADDELERİ NELER?

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ’Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile; elektronik haberleşme abonelikleri e-imza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı bilgileri ile e-Devlet kapısı üzerinden başlatılabilecek. Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Düzenleme, haberleşme hizmetlerinde vatandaşlarımızın haklarını daha güçlü koruduğumuz ve Dijital Türkiye hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz birçok yenilik içeriyor. Vatandaşlarımız elektronik haberleşme aboneliklerini; e-imza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı bilgileri ile e-Devlet kapısı üzerinden başlatılabilecekler. Ayrıca gerçek zamanlı dijital görüşme ile kimlik doğrulaması yapılarak abone olabilecekler" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Sayan, abone onayı gerektiren birden fazla işlemin tek onay altında birleştirilemeyeceğini belirterek, "’Bu kampanyaya üye olursanız. kampanyasını da onaylamış sayılırsınız’ devri bitti. Düzenleme ile abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, ayrı ayrı onay alınacak. Talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek. Artık verilen tüm onaylar çevrim içi görüntülenebilecek. Müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM vb. yöntemler aracılığıyla verilen onaylar, işletmecilerin çevrim içi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebilecek" şeklinde açıklamada bulundu.

5/5Yeni internet düzenlemesi maddeleri neler Cezasız internet iptali yapılacak mı, kimler yapacak Resmi Gazetede yayımlandı

Sayan, çağrı merkezi aramalarında abone teyiti yapılmadan işlemlere başlanılmayacağını ifade ederek, "Çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılamayacak. Birden fazla hattı olanlar, diğer hatlarının işlem yetkililerini sınırlandırabilecek. Özellikle ebeveynlerin, yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (çipli nüfus cüzdanı) veya Çipli Pasaport ile yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak. Böylece başkalarının kimlik kartları kullanılarak yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir bir taahhütname/sözleşme örneği verilecek. Yeni düzenleme ile taahhütname süresi en fazla 24 ay ile sınırlı olacak. Taahhüdün bittiğine ilişkin tüketicilere bilgilendirme yapılacak" dedi.

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#İnternet#Tüketici Hakları#Resmi Gazete