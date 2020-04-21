Yeni iddialar ortalığı karıştırdı: Babam bir yalancı

İKNA ETMEYE ÇALIŞTI Daha sonra bir başka mesajda da "Tom, yine Harry. Seninle gerçekten konuşmamız gerek. Özür dilemek zorunda değilsin, durumu anlıyoruz. Ama olayların kamuoyuna yansıması sadece durumu daha kötü hale getirecek" diye yazıyor. Harry'nin bu mesajlarıyla Thomas Markle'ı, basına kızıyla ilgili demeç vermemesi için ikna etmeye çalıştığı görüldü.