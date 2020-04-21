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Haber Giriş: 21 Nisan 2020 - 10:22,

Yeni iddialar ortalığı karıştırdı: Babam bir yalancı

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markel ile babası Thomas Markle arasındaki gerilim bir başka boyuta taşındı.

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1MAHKEME DOKÜMANLARI

MAHKEME DOKÜMANLARI

Prens Harry ile Meghan Markle'ın, bir gazeteye karşı açtığı davanın dokümanları arasında çiftin baba Thomas Markle'a gönderdiği mesajlar da ortaya çıktı. Bu mesajlar basına da yansıdı.

2SAYISIZ MESAJ

SAYISIZ MESAJ

Bu dokümanlara göre Meghan Markle ile Prens Harry, 19 Mayıs 2018'deki düğünleri öncesinde Thomas Markle'a onunla konuşmak istediklerini belirten çok sayıda mesaj gönderdi.

3TEKLİFİ REDDETTİ

TEKLİFİ REDDETTİ

Mahkeme kayıtlarında ortaya çıkan ve basına da yansıyan bu mesajlara göre Meghan ve Harry, Thomas Markle'a gönderdikleri bu mesajlarda onun sağlığından endişe ettiklerini ve eğer isterse evine güvenlik görevlisi gönderebileceklerini belirtti.

4DÜĞÜNE DAVET EDİLMEDİ

DÜĞÜNE DAVET EDİLMEDİ

Thomas Markle, kızının Prens Harry ile evlendiği törene davet edilmemiş ve buna gerekçe olarak da bozulan sağlığı gösterilmişti. Mahkeme dokümanlarında yer alan belgelere göre Meghan Markle babasının bütün bu mesajlara karşılık vermediğini ileri sürdü.

5YANIÜ VERMEDİ İDDİASI

'YANIÜ VERMEDİ' İDDİASI

Mahkeme kayıtlarında hem Harry'nin hem de Meghan'ın Thomas Markle'ı defalarca aradığı ancak baba Markle'ın bu aramalara karşılık vermediği de ileri sürüldü.

6HARRY DE MESAJ YOLLADI

HARRY DE MESAJ YOLLADI

Harry'nin kayınpederine gönderdiği bir mesajda, aramalarına yanıt vermesini istediği de belirtildi.

7MEG İ SEVİYORSAN...

'MEG' İ SEVİYORSAN...'

Bu mesajlar Harry ile Meghan'ın bir gazete aleyhine açtığı davada gözler önüne serildi. Belgelere göre Harry bir mesajında kayınpederine "Eger Meg'i seviyorsan onu ara" diye yazdı.

8TELEFONU AÇMADI

TELEFONU AÇMADI

 İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Harry, bir mesajda kayınpederine "Tom, ben Harry. Şimdi seni arayacağım. Lütfen telefonu aç, teşekkür ederim" diye yazdı. 

9İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Daha sonra bir başka mesajda da "Tom, yine Harry. Seninle gerçekten konuşmamız gerek. Özür dilemek zorunda değilsin, durumu anlıyoruz. Ama olayların kamuoyuna yansıması sadece durumu daha kötü hale getirecek" diye yazıyor. Harry'nin bu mesajlarıyla Thomas Markle'ı, basına kızıyla ilgili demeç vermemesi için ikna etmeye çalıştığı görüldü.

10THOMAS MARKLE GERİ DÖNMEDİ

THOMAS MARKLE GERİ DÖNMEDİ

Meghan Markle'ın düğünden önce de babasına bir mesaj gönderip kendisine ulaşmaşa çalıştığını belirttiği ancak baba Markle'ın ona dönmediği de ileri sürülüyor.

11BABAM YALAN SÖYLÜYOR

BABAM YALAN SÖYLÜYOR

Mahkeme dokümanlarına göre Thomas Markle, Harry'nin kendisine güvenlik elemanı gönderme teklifini reddetti. Bu arada yine resmi dokümanlara göre Meghan Markle, babasını "yalancılıkla" itham ederek"etkili arkadaşlarının onunla olan ilişkisinin ayrıntılarını bir Amerikan dergisine açıklamayı planladığını bildiğini reddetti."

12GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA

31 Mart'ta resmi olarak İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Harry ile Meghan, geçen hafta Los Angeles'ta bir yardım kuruluşu adına gönüllü olarak yiyecek dağıtırken görüntülenmişti. Önce Kanada'ya taşınan çiftin resmi ayrılığın ardından Los Angeles'a taşındığı ortaya çıktı.

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