Yeni iddialar ortalığı karıştırdı: Babam bir yalancı
İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markel ile babası Thomas Markle arasındaki gerilim bir başka boyuta taşındı.
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MAHKEME DOKÜMANLARI
Prens Harry ile Meghan Markle'ın, bir gazeteye karşı açtığı davanın dokümanları arasında çiftin baba Thomas Markle'a gönderdiği mesajlar da ortaya çıktı. Bu mesajlar basına da yansıdı.
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SAYISIZ MESAJ
Bu dokümanlara göre Meghan Markle ile Prens Harry, 19 Mayıs 2018'deki düğünleri öncesinde Thomas Markle'a onunla konuşmak istediklerini belirten çok sayıda mesaj gönderdi.
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TEKLİFİ REDDETTİ
Mahkeme kayıtlarında ortaya çıkan ve basına da yansıyan bu mesajlara göre Meghan ve Harry, Thomas Markle'a gönderdikleri bu mesajlarda onun sağlığından endişe ettiklerini ve eğer isterse evine güvenlik görevlisi gönderebileceklerini belirtti.
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DÜĞÜNE DAVET EDİLMEDİ
Thomas Markle, kızının Prens Harry ile evlendiği törene davet edilmemiş ve buna gerekçe olarak da bozulan sağlığı gösterilmişti. Mahkeme dokümanlarında yer alan belgelere göre Meghan Markle babasının bütün bu mesajlara karşılık vermediğini ileri sürdü.
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'YANIÜ VERMEDİ' İDDİASI
Mahkeme kayıtlarında hem Harry'nin hem de Meghan'ın Thomas Markle'ı defalarca aradığı ancak baba Markle'ın bu aramalara karşılık vermediği de ileri sürüldü.
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HARRY DE MESAJ YOLLADI
Harry'nin kayınpederine gönderdiği bir mesajda, aramalarına yanıt vermesini istediği de belirtildi.
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'MEG' İ SEVİYORSAN...'
Bu mesajlar Harry ile Meghan'ın bir gazete aleyhine açtığı davada gözler önüne serildi. Belgelere göre Harry bir mesajında kayınpederine "Eger Meg'i seviyorsan onu ara" diye yazdı.
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TELEFONU AÇMADI
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Harry, bir mesajda kayınpederine "Tom, ben Harry. Şimdi seni arayacağım. Lütfen telefonu aç, teşekkür ederim" diye yazdı.
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İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
Daha sonra bir başka mesajda da "Tom, yine Harry. Seninle gerçekten konuşmamız gerek. Özür dilemek zorunda değilsin, durumu anlıyoruz. Ama olayların kamuoyuna yansıması sadece durumu daha kötü hale getirecek" diye yazıyor. Harry'nin bu mesajlarıyla Thomas Markle'ı, basına kızıyla ilgili demeç vermemesi için ikna etmeye çalıştığı görüldü.
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THOMAS MARKLE GERİ DÖNMEDİ
Meghan Markle'ın düğünden önce de babasına bir mesaj gönderip kendisine ulaşmaşa çalıştığını belirttiği ancak baba Markle'ın ona dönmediği de ileri sürülüyor.
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BABAM YALAN SÖYLÜYOR
Mahkeme dokümanlarına göre Thomas Markle, Harry'nin kendisine güvenlik elemanı gönderme teklifini reddetti. Bu arada yine resmi dokümanlara göre Meghan Markle, babasını "yalancılıkla" itham ederek"etkili arkadaşlarının onunla olan ilişkisinin ayrıntılarını bir Amerikan dergisine açıklamayı planladığını bildiğini reddetti."
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GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA
31 Mart'ta resmi olarak İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Harry ile Meghan, geçen hafta Los Angeles'ta bir yardım kuruluşu adına gönüllü olarak yiyecek dağıtırken görüntülenmişti. Önce Kanada'ya taşınan çiftin resmi ayrılığın ardından Los Angeles'a taşındığı ortaya çıktı.