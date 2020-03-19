Yeni hayatına hazır

Top model Gisele Bundchen eşi Tom Brady ile birlikte Costa Rica tatiline çıktı. Amerikan futbolu yıldızı olan Brady'nin uzun yıllardır top koşturduğu New England Patriots'dan ayrılma kararının ardından çift yeni hayatlarına başlamadan önce geçen sezonun yorgunluğunu atmaya karar verdi.
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39 yaşındaki iki çocuk annesi Bundchen önceki gün de bir arkadaşıyla birlikte kumsalda görüntülendi. Beyaz üzerine siyah puanlı bir bikini giyen Bundchen'in keyfinin yerinde olduğu görüldü. Bir ara denizin kıyısında durup kollarını iki yanına açan ve derin derin nefes alan Bundchen sonra arkadaşıyla sohbetine devam etti.
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Tom Brady'nin Tampa Bay Buccaneers takımıyla anlaşmasının ardından çift yaşadıkları kenti de terk edecek. Brady'nin yıllık 30 milyon dolara takımla anlaşma yaptığı konuşuluyor. Çift, büyük olasılıkla Florida'ya taşınacak. Gisele Bundchen ile Tom Brady'nin bir kızı bir erkek iki tane çocuğu bulunuyor. Brady'nin eski nişanlısı Bridget Moynahan'dan dünyaya gelen oğlu da zaman zaman aileye katılıyor.