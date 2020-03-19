Yeni hayatına hazır

39 yaşındaki iki çocuk annesi Bundchen önceki gün de bir arkadaşıyla birlikte kumsalda görüntülendi. Beyaz üzerine siyah puanlı bir bikini giyen Bundchen'in keyfinin yerinde olduğu görüldü. Bir ara denizin kıyısında durup kollarını iki yanına açan ve derin derin nefes alan Bundchen sonra arkadaşıyla sohbetine devam etti.