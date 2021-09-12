Yeni haftada hava nasıl olacak? Son dakika sağanak yağış uyarısı! İşte Meteoroloji il il 13 Eylül hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 23°C, 33°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu doğu çevreleri yerel olmak üzare gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın iç ve batı çevreleri yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 23°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri ile yarın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN 25°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı