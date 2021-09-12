Yeni haftada hava nasıl olacak? Son dakika sağanak yağış uyarısı! İşte Meteoroloji il il 13 Eylül hava durumu tahminleri
Meteorolojison dakika hava durumu değerlendirmeleri ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurt genelinde soğuyan havanın ardından pazartesi günü Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa’nın güneyi, Eskişehir, Ankara, Sinop, Osmaniye, Hatay Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerine sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ise öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güney kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ön görülüyor. Peki, hava nasıl olacak? İşte, MGM 13 Eylül il il hava durumu tahminleri.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa’nın güneyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Sinop, Osmaniye, Hatay’ın batısı, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Konya'nın batı ilçeleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 18°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 16°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
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EGE Az bulutlu ve açık zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, yarın Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 26°C Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 17°C, 32°C Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 21°C, 29°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 17°C, 32°C Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
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AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 33°C Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu doğu çevreleri yerel olmak üzare gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın iç ve batı çevreleri yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri ile yarın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 25°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri, Konya'nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 13°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 16°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 19°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 17°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 14°C, 29°C Parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 25°C Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 25°C Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 31°C Az bulutlu
VAN 10°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.