Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve bazı illere kar yağışı uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege zamanla Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Samsun, Çorum ve Amasya çevreleri ile bu akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu, Ardahan, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu akşam Ardahan, Hakkari, Bitlis ve Van'ın güneyi, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde Trakya'nın yüksek kesimleri ile zamanla Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.