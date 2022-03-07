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Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve bazı illere kar yağışı uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar Yağışı

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Hava sıcaklığının düşmesinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Trakya'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, perşembe ve cuma günleri İstanbul'da da kar görülebileceğini duyurdu. Peki, hava durumu nasıl olacak? İşte, MGM il il 7 Mart hava durumu tahminleri.

1/10Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere kar yağışı uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege zamanla Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Samsun, Çorum ve Amasya çevreleri ile bu akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu, Ardahan, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu akşam Ardahan, Hakkari, Bitlis ve Van'ın güneyi, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde Trakya'nın yüksek kesimleri ile zamanla Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

2/10İSTANBULA KAR YAĞACAK MI

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da ocak ayının son günlerinde etkili olan Kar yağışı kente dönüyor. Perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesi ve megakentte kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere Soğuk Hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat. Takip edelim" mesajını paylaştı.

3/10METEOROLOJİDEN HAVA DURUMU RAPORU

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde Trakya'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 3°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde yer yer karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde yer yer karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

4/10Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere kar yağışı uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri

EGE
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 5°C
Çok bulutlu ve yarın (Pazartesi) aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 6°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 8°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

5/10Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere kar yağışı uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Çok bulutlu, batısı ile bu akşam saatlerinde Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yarın (Pazartesi) Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile yarın (Pazartesi) il geneli sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

6/10Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere kar yağışı uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Eskişehir çevreleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ÇANKIRI 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı yağmurlu

KAYSERİ -2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

7/10Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere kar yağışı uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) batısı ile zamanla bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı yağmurlu

8/10Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere kar yağışı uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TOKAT 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

9/10Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere kar yağışı uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Ardahan, Bitlis, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -9°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güneyi yer yer kar yağışlı

10/10Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere kar yağışı uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar Yağışı