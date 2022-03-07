Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve bazı illere kar yağışı uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege zamanla Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Samsun, Çorum ve Amasya çevreleri ile bu akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu, Ardahan, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu akşam Ardahan, Hakkari, Bitlis ve Van'ın güneyi, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde Trakya'nın yüksek kesimleri ile zamanla Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İstanbul'da ocak ayının son günlerinde etkili olan Kar yağışı kente dönüyor. Perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesi ve megakentte kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere Soğuk Hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat. Takip edelim" mesajını paylaştı.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde Trakya'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 3°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde yer yer karla karışık yağmurlu
İSTANBUL 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde yer yer karla karışık yağmurlu
KOCAELİ 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 5°C
Çok bulutlu ve yarın (Pazartesi) aralıklı yağmurlu
DENİZLİ 6°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 8°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, batısı ile bu akşam saatlerinde Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yarın (Pazartesi) Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile yarın (Pazartesi) il geneli sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Eskişehir çevreleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ÇANKIRI 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ESKİŞEHİR 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı yağmurlu
KAYSERİ -2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) batısı ile zamanla bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı yağmurlu
KASTAMONU 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
TOKAT 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Ardahan, Bitlis, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -9°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güneyi yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ŞANLIURFA °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı