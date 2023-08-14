14 AĞUSTOS BENZİN NE KADAR? Güncel akaryakıt fiyatları 14 Ağustos 2023! Benzin, motorin (mazot) fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir

Akaryakıt fiyatları 14 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla merak ediliyor. Son yıllarda yüksek seviyelerde seyreden akaryakıt fiyatları brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişebiliyor. Rusya savaşı ile birlikte tarihi seviyelere yükselen brent petrol son dönemde düşüş eğilimine geçti. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!