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14 AĞUSTOS BENZİN NE KADAR? Güncel akaryakıt fiyatları 14 Ağustos 2023! Benzin, motorin (mazot) fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir

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#Akaryakıt Fiyatları#Akaryakıt Fiyatları 14 Ağustos 2023#Akaryakıt Fiyatları Güncel
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 11:12

14 Ağustos benzin fiyatı ne kadar oldu? sorusu milyonlarca araç sahibi tarafından merak ediliyor. Akaryakıt fiyatları 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü itibarıyla araştırılıyor. Yeni bir haftanın başlamasıyla beraber güncel akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde belli oldu. Otomobil sahipleri için büyük öneme sahip olan benzin ve mazot litre fiyatı özellikle taşımacılık işiyle uğraşan kişileri yakından ilgilendiriyor. Peki, 14 Ağustos Benzin, motorin (mazot) fiyatları bugün ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları 14 Ağustos 2023!

1/514 AĞUSTOS BENZİN NE KADAR Güncel akaryakıt fiyatları 14 Ağustos 2023 Benzin, motorin (mazot) fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir

Akaryakıt fiyatları 14 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla merak ediliyor. Son yıllarda yüksek seviyelerde seyreden akaryakıt fiyatları brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişebiliyor. Rusya savaşı ile birlikte tarihi seviyelere yükselen brent petrol son dönemde düşüş eğilimine geçti. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

2/5AKARYAKIT FİYATLARI 14 AĞUSTOS 2023

AKARYAKIT FİYATLARI 14 AĞUSTOS 2023

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 36,06 TL

Motorin fiyatı: 38,25 TL

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İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 36,10 TL

Motorin fiyatı: 38,30 TL

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3/5ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 14 AĞUSTOS 2023

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 14 AĞUSTOS 2023

Benzin fiyatı: 36,60 TL

Motorin fiyatı: 38,82 TL

4/5İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 14 AĞUSTOS 2023

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 14 AĞUSTOS 2023

Benzin fiyatı: 36,66 TL

Motorin fiyatı: 38,94 TL

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5/514 AĞUSTOS BENZİN NE KADAR Güncel akaryakıt fiyatları 14 Ağustos 2023 Benzin, motorin (mazot) fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir
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