Yeni evinde bunu yapmış: Hayranları şaşkınlık içinde
Dünyadaki milyonlarca kişi gibi genç yıldız Kylie Jenner da koronavirük nedeniyle uzun süredir evinden çıkmıyor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM
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İLGİNÇ AYRINTI
Kısa bir süre önce 36.5 milyon dolada satın aldığı eviyle gündemde olan Jenner'ın karantina sürecine dair ilginç bir ayrıntı da ortaya çıktı.
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KENDİNİ KARBONHİDRATA VERMİŞ
22 yaşındaki dolar milyarderi Jenner'ın hem eski evinde hem de bir süredir yaşadığı yeni lüks evinde geçirdiği karantina sürecinde bol bol karbonhidratlı besinler tükettiği ortaya çıktı.
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YEDİKÇE YEDİ
Karantina sürecindeki sosyal medya paylaşımları incelenen Kylie Jenner'ın, waffle, pasta, kek, kurabiye, pizza başta olmak üzere aslında formda kalmasını zorlaştıracak besinlere yöneldiği görüldü.
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BÜTÜN AYRINTILARIYLA PAYLAŞTI
Jenner, kelimenin tam anlamıyla yediği içtiği bu yiyecekleri sosyal medya hesabından ayrıntılarıyla paylaştı.
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ABLASINA ÖZENMİŞ
Bu durum Jenner'ın hayranlarını da şaşırttı. Fiziksel görüntüsünü korumak için elinden geleni yapan Kylie Jenner'ın yiyip içtiklerini gören takipçileri ve hayranları "Belli ki ablası Kim Kardashian'a özenmiş kalçasını büyütmek istemiş" yorumunu yaptılar.
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KİLO VERMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI
Aslında Kylie Jenner bir süre öncesine kadar fazla kilolarıyla uğraşıp duruyordu. Fakat sonradan hem ciddi egzersiz programları hem de estetik cerrahi olanaklardan yararlanarak bugünkü formuna kavuştu.
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SÜT TÜKETMEYİ KESTİ
Jenner, 2015 yılında laktoz intoleransı olduğunu belirtip süt ve süt ürünlerini kestiğini ve bunun da kilo vermesini sağladığını söylemişti.
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Kylie Jenner'ın sosyal medyada paylaştığı kek fotoğraflarından biri.
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Son paylaşımlarından birinde de üzerine şurup döktüğü waffle'a yer verdi.
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Jenner zaman zaman kurabiye de tüketiyor.
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Bu da Jenner'ın paylaşımlarından biri.
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EN AKILLI YATIRIM
Dünyanın en zengin genç kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner, servetini de akıllıca harcıyor.
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EMLAK YATIRIMLARINA YENİ HALKA
Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Los Angeles bölgesinde hatırı sayılır bir emlak yatırımı bulunan Jenner, bunlara yeni bir halka daha ekledi.
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İLK POZLAR
Bir çocuk annesi Jenner, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Holmby Hills'te bir malikane satın aldı. Jenner, yeni evinde çekilen ilk pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.
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FİYATI DÜŞÜRDÜ
Jenner, emlak portföyüne kattığı bu yeni ev için 36.5 milyon dolar harcadı. Aslında ev sahibi, bir hafta önce satışa çıkardığı bu ev için 45 milyon dolar talep etmişti. Fakat Kylie Jenner, yürütülen pazarlıklar sonucu evi 36.5 milyon dolara satın aldı.
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BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Jenner'ın yeni evinde çekip 171 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
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LÜKS HAYAT
Kylie Jenner'ın yeni evinin yedi tane yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor. Tek katlı ev geniş bir alan üzerine kurulu. Evin içinde spor salonundan özel sinema salonuna kadar, Jenner'ın alışkın olduğu hayatın konforunu sağlayacak çok sayıda özellik bulunuyor.
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BU EVDE YAŞIYORDU
Daha 30 yaşına gelmeden dünyanın en zengin kadını unvanını aldı... Kelimenin tam anlamıyla "paraya para" demiyor. Peki bu bir çocuk annesi zengin genç kadın nasıl bir evde yaşıyor dersiniz...
Zaten zengin bir ailede doğan ama bununla yetinmeyip kendi servetini de yaratan Kylie Jenner, dudak uçuklatan bir malikanede sevgilisi Travis Scott ve kızı Stormi ile birlikte yaşıyor.
INSTAGRAM, BACKGRID UK
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BAŞKA EVLERİ DE VAR
Henüz 21 yaşında olan Jenner, California'da zenginlerin yaşadığı Hidden Hills'te bir malikanede yaşıyor. 2016 yılında 12 milyon dolara satın aldığı bu malikane Jenner'ın tek evi de değil üstelik.
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ZEVKİNE GÖRE DEKORE ETTİRDİ
Kylie Jenner, 8 odalı malikanesini tepeden tırnağa dekore ettirdi. Usta isimlerin imzasını taşıyan bu dekorasyon sonucu malikanenin belli odaları Barbie temasına uygun olarak rengarenk döşendi. Bazı odaları da daha klasik bir tarza sahip.
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EN SEVDİĞİ RENKLER
Kylie Jenner, en sevdiği renk olan pembeyi evinin çeşitli bölümlerinde kullandı. Özellikle de makyaj odasında.
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MAĞAZA DEĞİL AYAKKABI ODASI
Jenner'ın evinin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri de ayakkabı ve çantaları için ayırdığı oda. Burası kelimenin tam anlamıyla bir mağazayı andırıyor.
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SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR
Bu arada Kylie Jenner'ın 1 milyar dolar serveti olduğunu da hatırlatalım.
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MALİKANE ZİNCİRİ
Genç yıldızın yine Los Angeles'da geçen yıl satın aldığı bir başka malikanesi de bulunuyor.