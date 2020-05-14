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Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 11:00,

Yeni evinde bunu yapmış: Hayranları şaşkınlık içinde

Dünyadaki milyonlarca kişi gibi genç yıldız Kylie Jenner da koronavirük nedeniyle uzun süredir evinden çıkmıyor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM

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1İLGİNÇ AYRINTI
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İLGİNÇ AYRINTI

Kısa bir süre önce 36.5 milyon dolada satın aldığı eviyle gündemde olan Jenner'ın karantina sürecine dair ilginç bir ayrıntı da ortaya çıktı.

2KENDİNİ KARBONHİDRATA VERMİŞ
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KENDİNİ KARBONHİDRATA VERMİŞ

22 yaşındaki dolar milyarderi Jenner'ın hem eski evinde hem de bir süredir yaşadığı yeni lüks evinde geçirdiği karantina sürecinde bol bol karbonhidratlı besinler tükettiği ortaya çıktı.

3YEDİKÇE YEDİ
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YEDİKÇE YEDİ

Karantina sürecindeki sosyal medya paylaşımları incelenen Kylie Jenner'ın, waffle, pasta, kek, kurabiye, pizza başta olmak üzere aslında formda kalmasını zorlaştıracak besinlere yöneldiği görüldü.

4BÜTÜN AYRINTILARIYLA PAYLAŞTI
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BÜTÜN AYRINTILARIYLA PAYLAŞTI

Jenner, kelimenin tam anlamıyla yediği içtiği bu yiyecekleri sosyal medya hesabından ayrıntılarıyla paylaştı.

5ABLASINA ÖZENMİŞ
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ABLASINA ÖZENMİŞ

Bu durum Jenner'ın hayranlarını da şaşırttı. Fiziksel görüntüsünü korumak için elinden geleni yapan Kylie Jenner'ın yiyip içtiklerini gören takipçileri ve hayranları "Belli ki ablası Kim Kardashian'a özenmiş kalçasını büyütmek istemiş" yorumunu yaptılar. 

6KİLO VERMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI
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KİLO VERMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI

Aslında Kylie Jenner bir süre öncesine kadar fazla kilolarıyla uğraşıp duruyordu. Fakat sonradan hem ciddi egzersiz programları hem de estetik cerrahi olanaklardan yararlanarak bugünkü formuna kavuştu.

7SÜT TÜKETMEYİ KESTİ
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SÜT TÜKETMEYİ KESTİ

Jenner, 2015 yılında laktoz intoleransı olduğunu belirtip süt ve süt ürünlerini kestiğini ve bunun da kilo vermesini sağladığını söylemişti.

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Kylie Jenner'ın sosyal medyada paylaştığı kek fotoğraflarından biri.

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Son paylaşımlarından birinde de üzerine şurup döktüğü waffle'a yer verdi.

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Jenner zaman zaman kurabiye de tüketiyor.

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Bu da Jenner'ın paylaşımlarından biri.

12EN AKILLI YATIRIM
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EN AKILLI YATIRIM

Dünyanın en zengin genç kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner, servetini de akıllıca harcıyor.

13EMLAK YATIRIMLARINA YENİ HALKA
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EMLAK YATIRIMLARINA YENİ HALKA

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Los Angeles bölgesinde hatırı sayılır bir emlak yatırımı bulunan Jenner, bunlara yeni bir halka daha ekledi.

14İLK POZLAR
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İLK POZLAR

Bir çocuk annesi Jenner, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Holmby Hills'te bir malikane satın aldı. Jenner, yeni evinde çekilen ilk pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

15FİYATI DÜŞÜRDÜ
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FİYATI DÜŞÜRDÜ

Jenner, emlak portföyüne kattığı bu yeni ev için 36.5 milyon dolar harcadı. Aslında ev sahibi, bir hafta önce satışa çıkardığı bu ev için 45 milyon dolar talep etmişti. Fakat Kylie Jenner, yürütülen pazarlıklar sonucu evi 36.5 milyon dolara satın aldı.

16BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
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BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Jenner'ın yeni evinde çekip 171 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

17LÜKS HAYAT
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LÜKS HAYAT

Kylie Jenner'ın yeni evinin yedi tane yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor. Tek katlı ev geniş bir alan üzerine kurulu. Evin içinde spor salonundan özel sinema salonuna kadar, Jenner'ın alışkın olduğu hayatın konforunu sağlayacak çok sayıda özellik bulunuyor.

18BU EVDE YAŞIYORDU
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BU EVDE YAŞIYORDU

Daha 30 yaşına gelmeden dünyanın en zengin kadını unvanını aldı... Kelimenin tam anlamıyla "paraya para" demiyor. Peki bu bir çocuk annesi zengin genç kadın nasıl bir evde yaşıyor dersiniz...

Zaten zengin bir ailede doğan ama bununla yetinmeyip kendi servetini de yaratan Kylie Jenner, dudak uçuklatan bir malikanede sevgilisi Travis Scott ve kızı Stormi ile birlikte yaşıyor.

INSTAGRAM, BACKGRID UK 

19BAŞKA EVLERİ DE VAR
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BAŞKA EVLERİ DE VAR

Henüz 21 yaşında olan Jenner, California'da zenginlerin yaşadığı Hidden Hills'te bir malikanede yaşıyor. 2016 yılında 12 milyon dolara satın aldığı bu malikane Jenner'ın tek evi de değil üstelik. 

20ZEVKİNE GÖRE DEKORE ETTİRDİ
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ZEVKİNE GÖRE DEKORE ETTİRDİ

Kylie Jenner, 8 odalı malikanesini tepeden tırnağa dekore ettirdi. Usta isimlerin imzasını taşıyan bu dekorasyon sonucu malikanenin belli odaları Barbie temasına uygun olarak rengarenk döşendi. Bazı odaları da daha klasik bir tarza sahip. 

21EN SEVDİĞİ RENKLER
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EN SEVDİĞİ RENKLER

Kylie Jenner, en sevdiği renk olan pembeyi evinin çeşitli bölümlerinde kullandı. Özellikle de makyaj odasında.

22MAĞAZA DEĞİL AYAKKABI ODASI
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MAĞAZA DEĞİL AYAKKABI ODASI

Jenner'ın evinin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri de ayakkabı ve çantaları için ayırdığı oda. Burası kelimenin tam anlamıyla bir mağazayı andırıyor.

23SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR
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SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Bu arada Kylie Jenner'ın 1 milyar dolar serveti olduğunu da hatırlatalım.  

24MALİKANE ZİNCİRİ
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MALİKANE ZİNCİRİ

Genç yıldızın yine Los Angeles'da geçen yıl satın aldığı bir başka malikanesi de bulunuyor.

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INSTAGRAM, BACKGRID UK 

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