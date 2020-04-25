MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYeni evden ilk poz
GeriMagazin Yeni evden ilk poz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 25 Nisan 2020 - 11:00,

Yeni evden ilk poz

Uzun süren pazarlıklar sonucu kendisi için epey uygun bir fiyata satın aldığı yeni evinden ilk pozlarını paylaştı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1EN AKILLI YATIRIM

EN AKILLI YATIRIM

Dünyanın en zengin genç kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner, servetini de akıllıca harcıyor.

2EMLAK YATIRIMLARINA YENİ HALKA

EMLAK YATIRIMLARINA YENİ HALKA

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Los Angeles bölgesinde hatırı sayılır bir emlak yatırımı bulunan Jenner, bunlara yeni bir halka daha ekledi.

3İLK POZLAR

İLK POZLAR

Bir çocuk annesi Jenner, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Holmby Hills'te bir malikane satın aldı. Jenner, yeni evinde çekilen ilk pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

4FİYATI DÜŞÜRDÜ

FİYATI DÜŞÜRDÜ

Jenner, emlak portföyüne kattığı bu yeni ev için 36.5 milyon dolar harcadı. Aslında ev sahibi, bir hafta önce satışa çıkardığı bu ev için 45 milyon dolar talep etmişti. Fakat Kylie Jenner, yürütülen pazarlıklar sonucu evi 36.5 milyon dolara satın aldı.

5BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Jenner'ın yeni evinde çekip 171 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

6LÜKS HAYAT

LÜKS HAYAT

Kylie Jenner'ın yeni evinin yedi tane yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor. Tek katlı ev geniş bir alan üzerine kurulu. Evin içinde spor salonundan özel sinema salonuna kadar, Jenner'ın alışkın olduğu hayatın konforunu sağlayacak çok sayıda özellik bulunuyor.

7BU EVDE YAŞIYORDU

BU EVDE YAŞIYORDU

Daha 30 yaşına gelmeden dünyanın en zengin kadını unvanını aldı... Kelimenin tam anlamıyla "paraya para" demiyor. Peki bu bir çocuk annesi zengin genç kadın nasıl bir evde yaşıyor dersiniz...

Zaten zengin bir ailede doğan ama bununla yetinmeyip kendi servetini de yaratan Kylie Jenner, dudak uçuklatan bir malikanede sevgilisi Travis Scott ve kızı Stormi ile birlikte yaşıyor.

INSTAGRAM, BACKGRID UK 

8BAŞKA EVLERİ DE VAR

BAŞKA EVLERİ DE VAR

Henüz 21 yaşında olan Jenner, California'da zenginlerin yaşadığı Hidden Hills'te bir malikanede yaşıyor. 2016 yılında 12 milyon dolara satın aldığı bu malikane Jenner'ın tek evi de değil üstelik. 

9ZEVKİNE GÖRE DEKORE ETTİRDİ

ZEVKİNE GÖRE DEKORE ETTİRDİ

Kylie Jenner, 8 odalı malikanesini tepeden tırnağa dekore ettirdi. Usta isimlerin imzasını taşıyan bu dekorasyon sonucu malikanenin belli odaları Barbie temasına uygun olarak rengarenk döşendi. Bazı odaları da daha klasik bir tarza sahip. 

10EN SEVDİĞİ RENKLER

EN SEVDİĞİ RENKLER

Kylie Jenner, en sevdiği renk olan pembeyi evinin çeşitli bölümlerinde kullandı. Özellikle de makyaj odasında.

11MAĞAZA DEĞİL AYAKKABI ODASI

MAĞAZA DEĞİL AYAKKABI ODASI

Jenner'ın evinin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri de ayakkabı ve çantaları için ayırdığı oda. Burası kelimenin tam anlamıyla bir mağazayı andırıyor.

12SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Bu arada Kylie Jenner'ın 1 milyar dolar serveti olduğunu da hatırlatalım.  

13MALİKANE ZİNCİRİ

MALİKANE ZİNCİRİ

Genç yıldızın yine Los Angeles'da geçen yıl satın aldığı bir başka malikanesi de bulunuyor.

14

INSTAGRAM, BACKGRID UK 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi