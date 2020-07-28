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Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 08:08,

Yeni bir aşk mı? Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan el ele...

Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan, Çeşme’de görüntülendi. Birlikte denize giren ikili, sudan el ele çıktı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1DENİZ KEYFİ
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DENİZ KEYFİ

Adı Kerem Alışık’la aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek, Çeşme’de merhum oyuncu Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan’la görüntülendi.

2
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İkili önceki gün Dalyan’daki The Beach of Momo’daydı. Arkadaşlarının da eşlik ettiği Altınbilek ve Aydoğan, denize birlikte girdi.

3ÇEKİYORLAR MI
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ÇEKİYORLAR MI?

Sık sık gazeteciler var mı diye etrafı kontrol eden Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan, bir süre yüzdükten sonra denizden el ele çıktı.

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Sudan çıkarken mayosunu düzelten Altınbilek, duş almadan hızla plajın ücra noktasındaki şezlonguna döndü.

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Güzel oyuncu tüm günü Gurur Aydoğan’la birlikte geçirdi.

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İkilinin keyifli anları objektife böyle yansıdı...

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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