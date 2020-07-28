Yeni bir aşk mı? Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan el ele...

Adı Kerem Alışık’la aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek, Çeşme’de merhum oyuncu Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan’la görüntülendi. İkili önceki gün Dalyan’daki The Beach of Momo’daydı. Arkadaşlarının da eşlik ettiği Altınbilek ve Aydoğan, denize birlikte girdi.Sık sık gazeteciler var mı diye etrafı kontrol eden Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan, bir süre yüzdükten sonra denizden el ele çıktı. Sudan çıkarken mayosunu düzelten Altınbilek, duş almadan hızla plajın ücra noktasındaki şezlonguna döndü. Güzel oyuncu tüm günü Gurur Aydoğan’la birlikte geçirdi. İkilinin keyifli anları objektife böyle yansıdı...