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Haber Giriş: 09 Şubat 2020 - 08:04, /

Yeni bir aşk mı?

Tamer Karadağlı önceki akşam Nişantaşı City’s AVM’den çıkarken görüntülendi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Piyanist Iraz Yıldız’la objektife takılan ünlü oyuncu, flaşların patlamasıyla gerildi. Yıldız’a “Sen araca geç, geliyorum” diyen Karadağlı, vale ücretini ödedi.

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Oyuncu muhabirlerin “Yanınızdaki hanımefendi sevgiliniz mi?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

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Karadağlı geçtiğimiz kasım ayında Instagram hesabında Iraz Yıldız’la Antalya’da çekilen fotoğrafını yükleyip altına şu notu düşmüştü: “Geleceğin starı Iraz Yıldız’la çok güldük. Adını çok duyacaksınız.”

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Tamer Karadağlı, 3 ay önce Iraz Yıldız’la çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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