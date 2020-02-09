Yeni bir aşk mı?

Piyanist Iraz Yıldız’la objektife takılan ünlü oyuncu, flaşların patlamasıyla gerildi. Yıldız’a “Sen araca geç, geliyorum” diyen Karadağlı, vale ücretini ödedi.
2
Oyuncu muhabirlerin “Yanınızdaki hanımefendi sevgiliniz mi?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
3
Karadağlı geçtiğimiz kasım ayında Instagram hesabında Iraz Yıldız’la Antalya’da çekilen fotoğrafını yükleyip altına şu notu düşmüştü: “Geleceğin starı Iraz Yıldız’la çok güldük. Adını çok duyacaksınız.”
4
Tamer Karadağlı, 3 ay önce Iraz Yıldız’la çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.