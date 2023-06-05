YENİ KABİNE LİSTESİ 2023
Yeni dönemde adı Bakanlık için en fazla geçen isimlerden olan Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı oldu.
Eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni dönemde İçişleri Bakanı olarak Kabine’de yer alacak.
Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Yaşar Güler, Hulusi Akar’ın yerine yeni Milli Savunma Bakanı oldu.
Özellikle pandemi döneminde yakından tanıdığımız Fahrettin Koca, yeni dönemde Sağlık Bakanı olarak görev yapmaya devam edecek.
Görevine devam edecek bir diğer isim ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldu.
İşte, yeni dönemde Kabine’de yer alacak Bakanların tam listesi;
Adalet Bakanlığı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdulkadir Uraloğlu