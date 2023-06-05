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YENİ BAKANLAR İSİM LİSTESİ 2023 (Kabine üyeleri) || Bakanlar göreve ne zaman başlayacak, devir-teslim törenleri yapıldı mı? Bakanlar Kurulu'nda hangi bakanlar yer alacak?

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Bakanlar Listesi#Kabine'de Kimler Var#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:18

Yeni bakanlar isim listesi 2023 Kabine üyeleri belli oldu. 28 Mayıs’ta düzenlenen seçimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin yeniden 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Yeni dönemde Kabine’de yer alacak isimlere dair birçok iddia ortaya atılırken Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görev alacak isimler belli oldu. Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde yeni Bakanların isimlerini tek tek açıkladı. Eski Kabine’den sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevlerine devam edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapan Fuat Oktay’ın yerine ise yeni dönemde Cevdet Yılmaz görev alacak. Kabine’de yapılan köklü değişiklerin ardından listenin son hali merak ediliyor. Eski ve yeni Bakanlar arasında devir teslim törenleri başladı. Peki Yeni Bakanlar kim oldu? Kabine’de kimler görev yapacak? İşte, 2023 Kabine’de yer alacak Bakanların listesi…

1/9YENİ BAKANLAR İSİM LİSTESİ 2023 (Kabine üyeleri) || Bakanlar göreve ne zaman başlayacak, devir-teslim törenleri yapıldı mı Bakanlar Kurulunda hangi bakanlar yer alacak



Yeni Bakanların kim olduğu, hayatı, kariyeri ve daha önce hangi görevlerde bulunduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok isim ilk kez Bakanlık görevi yapacakken bazı isimler ise daha önceden birçok önemli görevlerde bulundu. Özellikle yeni dönemde ekonominin başında kimin olacağı Kabine üyeleri belli olmadan çok tartışılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde birçok önemli karara imza attı. Daha önce Kabine’de yer alan Bakanların büyük bir kısmı milletvekili adayı olmuş ve tamamı seçilmişti. Yeni dönemde Bakan olacak 17 isim dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama sonrası netlik kazandı. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanlıkları ile beraber detaylı listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki Kimler Bakan oldu, hangi bakanlıklar değişti? İşte, detaylar haberimizde…

2/9YENİ KABİNE LİSTESİ 2023

YENİ KABİNE LİSTESİ 2023

Yeni dönemde adı Bakanlık için en fazla geçen isimlerden olan Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı oldu.

Eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni dönemde İçişleri Bakanı olarak Kabine’de yer alacak.

Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Yaşar Güler, Hulusi Akar’ın yerine yeni Milli Savunma Bakanı oldu.

Özellikle pandemi döneminde yakından tanıdığımız Fahrettin Koca, yeni dönemde Sağlık Bakanı olarak görev yapmaya devam edecek.

Görevine devam edecek bir diğer isim ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldu.

İşte, yeni dönemde Kabine’de yer alacak Bakanların tam listesi;

Adalet Bakanlığı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdulkadir Uraloğlu

3/9DEVİR TESLİM TÖRENLERİ BAŞLADI

DEVİR TESLİM TÖRENLERİ BAŞLADI

Mehmet Özhaseki, bakanlıkta düzenlenen törenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini Murat Kurum'dan devraldı.

4/9TARIM VE ORMAN BAKAMI GÖREVİ DEVRALDI

TARIM VE ORMAN BAKAMI GÖREVİ DEVRALDI

Yeni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, görevi Vahit Kirişci'den devraldı. Yumaklı, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada "Türkiye Yüzyılı ile üretim yüzyılının başladığının altını çizmek istiyorum. Gıda güvenliğinde her türlü tedbiri alırken tüketicinin makul fiyatlarla ulaşmasına yoğunlaşacağız. Tarımı milli güvenliğin parçası olarak değerlendirdik" dedi.

5/9BAKAN MUŞTAN İLK AÇIKLAMA

BAKAN MUŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Yeni kabinede Ticaret Bakanı olan Ömer Bolat, görevi Mehmet Muş'tan devraldı. Bolat, "Mal ve hizmetler ihracatımızı sürekli büyüterek cari açığımızı iyileştirmek ve döviz rezervlerini artırmak istiyoruz" dedi.

6/9ALİ YERLİKAYA GÖREVİNE BAŞLADI

ALİ YERLİKAYA GÖREVİNE BAŞLADI

İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu'dan görevi devraldı. Yerlikaya, "Mavi vatanımızın her bir damlası bize emanet. Milletimizin her bir ferdi bize emanet. Biz milletimizin emrindeyiz" dedi.

7/9YENİ ADALET BAKANI GÖREVİ GÖREVİ DEVRALDI

YENİ ADALET BAKANI GÖREVİ GÖREVİ DEVRALDI

Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görevi Bekir Bozdağ'dan teslim aldı. Bakan Tunç, "Sessiz devrim sayılacak icraatlara 21 yıl boyunca imza attık. Yargının bağımsızlığını koruyacağız. Milletimize verdiğimiz sözler var, hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız." dedi.

8/9MEHMEŞ ŞİMŞEKTEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

MEHMEŞ ŞİMŞEK'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıkta yapılan devir teslim töreni ile Nureddin Nebati'den görevi devraldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devralan Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde, kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" dedi.

9/9VARANK GÖREVİNİ DEVRETTİ

VARANK GÖREVİNİ DEVRETTİ

Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bakanlık görevine getirilen Mehmet Fatih Kacır, düzenlenen devir teslim töreni ile Mustafa Varank'tan görevi devraldı

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