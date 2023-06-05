



Yeni Bakanların kim olduğu, hayatı, kariyeri ve daha önce hangi görevlerde bulunduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok isim ilk kez Bakanlık görevi yapacakken bazı isimler ise daha önceden birçok önemli görevlerde bulundu. Özellikle yeni dönemde ekonominin başında kimin olacağı Kabine üyeleri belli olmadan çok tartışılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde birçok önemli karara imza attı. Daha önce Kabine’de yer alan Bakanların büyük bir kısmı milletvekili adayı olmuş ve tamamı seçilmişti. Yeni dönemde Bakan olacak 17 isim dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama sonrası netlik kazandı. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanlıkları ile beraber detaylı listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki Kimler Bakan oldu, hangi bakanlıklar değişti? İşte, detaylar haberimizde…