Yeni Ay'ın evreleri! Yeni Ay ne zaman, hangi gün?

Yeni Ay'ın ne zaman olacağı, merak ediliyor. Zamanla gökyüzünde meydana gelen Yeni Ay'ın tarihi doğa tutkunları tarafından bekleniyor. Yeni ay tarihleri ve ayın evreleri, astroloji tutkunları tarafından yakın takip ediliyor. 2021 takvimine göre, 5 Kasım gece saatlerinde yeni Ay doğacak. Yen Ay’ın doğuşu, burçlar üzerinde de etkisini gösterecek. Peki, yeni ay ne anlama geliyor? Ayın evreleri neler? İşte, Yeni Ay'ın evreleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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1
Ayın evreleri veya fazları, (genel olarak Dünya'daki) bir gözlemcinin gördüğü Ay'ın aydınlık yüzünün, Ay'ın toplam görünür yüzeyine oranını belirtir. Ay tıpkı Dünya gibi, kendinden ışık vermez. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Bu yüzden, Ay'ın Dünya ve Güneş'e göre konumuna göre belli bir kısmı aydınlık diğer yüzeyi ise karanlık gözükür.
2
Hilal, yarımay, dolunay gibi şekillerde görünür ki bunlara Ay'ın evreleri (safhaları) denir.
Ay'ın evreleri şu isimlerle adlandırılır:
Yeni ay
Ay'ın aydınlık olmayan tarafı Dünya'ya dönüktür. Ay, Dünya'dan açıkça görülemez. Fakat Güneş tutulması süresince görülebilir.
Hilal
Ay Güneş'in doğusunda kalmaktadır. Ay - Yer - Güneş arasındaki açı 90°den küçüktür. Hilal evresinin gözlem süresi kısadır. Çünkü Güneş battıktan sonra batı ufkuna yakın gözlenir.
3
İlk dördün
Ay'ın yeni ay evresinden bir hafta sonra yarım daire biçiminde (D) göründüğü evre; Güneş'e göre açısal uzaklığı 90° olduğu andaki görünüşüdür.
Şişkin ay
İlk dördün safhasından sonra Ay'ın uzanım açısının 90° ile 180° arasında olduğu zamanlar oluşan evre şişkin evre olarak bilinir.
Dolunay
Ay'ın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evredir.
Son dördün
Ay'ın Dünya'dan sol yarısının aydınlık gözüktüğü evredir.