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Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 11 Şubat 2020 - 09:58, /

Yeni Atatürk Kültür Merkezi Taksim'de yükselmeye başladı

TAKSİM'de temeli 2019 yılının Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası yükselmeye başladı. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü inşaat sahasında sanatçıların performanslarını sergileneceği opera salonu ortaya çıktı. Taksim’i bir kültür ve sanat sokağı haline dönüştürmesi hedeflenen yeni AKM projesinde, 2500 kişilik opera salonu, ayrıca konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkan ile restoranlar, 885 araçlık otopark bulunuyor.

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