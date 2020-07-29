Yeni aşka yelken açtı

Rol aldığı Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) adlı filmle tanınan Jordana Brewster, yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.40 yaşındaki Brewster, bu ayın başlarında uzun süredir aralarında geçimsizlik olduğu ileri sürülen 13 yıllık kocası Andrew Form'dan boşanmak için yasal işlemler başlattı.Brewster, bir süre önce iş adamı Mason Morfit ile yeni bir aşka yelken açtı. İki sevgili, önceki gün de Santa Monica'da plajda görüntülendi.Denize birlikte giren çift, dalgaların arasında el ele yürüyüş yaptı. Sonra da birbirlerini öpücüklere boğdu.Jordana Brewster ile Mason Morfit, sonra da kumların üzerine uzanıp güneşlendi.Bir ara Morfit, sosyal medya için fotoğraf çekerken Brewster da arkasından el sallayıp gülümseyerek kadraja girdi.Jordana Brewster ile 48 yaşındaki eski eşi yapımcı Andrew Form, 2006 film The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning filminin setinde tanıştı. İkili, ilişkilerini uzun süre saklı tuttuktan sonra evlendi. Bu evlilikten altı yaşında Julian ve dört yaşında Rowan adlı iki oğlu bulunuyor.