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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 10:46,

Yeni aşka yelken açtı

13 yıllık eşine karşı boşanma davası açan ünlü oyuncu yeni sevgilisiyle gittiği plajda böyle görüntülendi.

Backgrid USA

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1YENİ AŞK
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YENİ AŞK

Rol aldığı Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) adlı filmle tanınan Jordana Brewster, yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.

2EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇTI
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EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇTI

40 yaşındaki Brewster, bu ayın başlarında uzun süredir aralarında geçimsizlik olduğu ileri sürülen 13 yıllık kocası Andrew Form'dan boşanmak için yasal işlemler başlattı.

3PLAJ GÜNÜ
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PLAJ GÜNÜ

Brewster, bir süre önce iş adamı Mason Morfit ile yeni bir aşka yelken açtı. İki sevgili, önceki gün de Santa Monica'da plajda görüntülendi.

4ROMANTİK ANLAR
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ROMANTİK ANLAR

Denize birlikte giren çift, dalgaların arasında el ele yürüyüş yaptı. Sonra da birbirlerini öpücüklere boğdu.

5HUZUR İÇİNDE
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HUZUR İÇİNDE

Jordana Brewster ile Mason Morfit, sonra da kumların üzerine uzanıp güneşlendi.

6BÖYLE EL SALLADI
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BÖYLE EL SALLADI

Bir ara Morfit, sosyal medya için fotoğraf çekerken Brewster da arkasından el sallayıp gülümseyerek kadraja girdi.

7ESKİ EŞİYLE SETTE TANIŞTI
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ESKİ EŞİYLE SETTE TANIŞTI

Jordana Brewster ile 48 yaşındaki eski eşi yapımcı Andrew Form, 2006 film The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning filminin setinde tanıştı.

8ESKİ EŞİNDEN İKİ ÇOCUĞU VAR
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ESKİ EŞİNDEN İKİ ÇOCUĞU VAR

İkili, ilişkilerini uzun süre saklı tuttuktan sonra evlendi. Bu evlilikten altı yaşında Julian ve dört yaşında Rowan adlı iki oğlu bulunuyor. 

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