Gündem Haber Giriş: 01 Eylül 2021 - 14:33 | 01 Eylül 2021 - 14:33

Yeni adli yıl ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman bitecek? İşte tarih bilgisi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi. Peki, yeni adli yıl ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman bitecek?