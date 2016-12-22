Yengeç burcunu 2017'de neler bekliyor

Ev ve aile başlıklı konuların ön plana çıktığı, huzuru evinizde, ailenizle yaşamak isteyeceğiniz ya da bu alanlarda fırsatlara açık bir yıla giriyorsunuz sevgili Yengeçler. Sorunsuz bir yıl geçirmek istiyorsanız, daha esnek ve iletişime açık olmanız gerek.İş hayatınız bu yıl en büyük değişimin görüleceği alan olacak.



Yeni yaklaşımlara ve denemelere açık olmanız sayesinde kariyerinizin başka bir yöne evrildiğini görebilirsiniz.