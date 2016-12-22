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Hürriyet
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Astroloji
Niobe Aslı Temel
Haber Giriş: 22 Aralık 2016 - 14:51 | 

Yengeç burcunu 2017'de neler bekliyor

Yengeç burcunda doğanları 2017’de neler bekliyor? Aşk, iş ve sosyal hayatlarında neler olacak? Dikkatli olmaları gereken dönemler hangileri? Hepsi bu yazıda...

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1
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BURCUN ÖZELLİKLERİ

Element: Su
Niteliği: Öncü
Yönetici Gezegeni: Ay
Değerli taşı: İnci
Zıt burcu: Oğlak
Felsefesi: Çabuk anlarım, hissederim
Uyumlu burçları: Akrep, Balık
Finansal olarak uyumlu burcu: Aslan
Evlilik veya ortaklık burcu: Oğlak
Birlikte iyi vakit geçirdiği burç: Akrep
Yengeç burcu ünlüleri: Robin Williams, Lady Diana, Tom Cruise, Türkan Şoray, Deniz Baykal, Sezen Aksu, Aşkın Nur Yengi, Ata Demirer, Tan Sağtürk, Yıldız Tilbe, Tuba Büyüküstün, Gizem Özdilli, Kenan Evren, Harun Kolçak, Harun Tekin

2
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Ev ve aile başlıklı konuların ön plana çıktığı, huzuru evinizde, ailenizle yaşamak isteyeceğiniz ya da bu alanlarda fırsatlara açık bir yıla giriyorsunuz sevgili Yengeçler. Sorunsuz bir yıl geçirmek istiyorsanız, daha esnek ve iletişime açık olmanız gerek.İş hayatınız bu yıl en büyük değişimin görüleceği alan olacak.

Yeni yaklaşımlara ve denemelere açık olmanız sayesinde kariyerinizin başka bir yöne evrildiğini görebilirsiniz.

3
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Ancak yanlış bir sonuç oluşmaması için dikkat ve tedbir şart, unutmayın!Ruhsal ve fiziksel sağlık, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ihmal edilmemeli. Sağlığınızı korumak için gereken düzenlemeleri yapmalı, spor veya diyetle çözülebilecek rahatsızlıkları çözme yolunda gayret göstermelisiniz.

4
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İlişkiler sizi geriyorsa, gerginliği azaltmanın yollarını bulmanız gerekebilir. İlişkilerde bir tarafın istekleri diğerinden çok fazla olabilir. Eşitlik prensibine ve karşılıklı alışverişe dayalı ilişkiler kurmak için gayret göstermeniz gerekeceğe benziyor.Şubat (+/- 2 ay) boyunca ikili ilişkilerde yeni girişimlerde bulunmamak daha doğru olabilir.

Haziran ayında ilişkilerde güvenlik, kalıcılık ve istikrar arıyorsunuz.

5
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YILIN İKİNCİ YARISINDA MADDİ KONULAR ÖN PLANDA

Yılın ikinci yarısında gelirleriniz ve maddi durumunuzla ilgili konular ön plana çıkmaya başlıyor.

Yüksek meblağlı harcamalarınız söz konusu olabilir ya da gelirlerinizi artırmanızı sağlayacak yeni yollar bulabilirsiniz.

6
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Yılın son çeyreğinde ise sosyal yaşamınız hareketlenmeye başlıyor, yeni arkadaşlar ya da yeni ve faydalı çevreler 2018 sonlarına kadar yenilenmenizi ve canlanmanızı sağlıyor.2017 yılına hızlı bir giriş yapıyorsunuz. İkili ilişkiler, ortaklıklar ve işbirlikleri alanlarında yoğunluk artıyor. Enerjinizi ağırlıklı olarak ilişki ve işbirliklerine harcıyorsunuz. Ancak bu esnada gerçekçi olmayı unutmayın, kendinizi olmayacak şeylere inandırabilir, yanıltıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz.

7
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Yılın ilk günlerinde Merkür’ün de geri harekette olduğunu düşünürsek, size söylenenleri daha iyi dinlemeniz ve iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gereken bir yılda olacağınızı söylemek yanlış olmaz.

8
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Ocak ayı başlangıcında zorlu gezegen konumları devrede olacak. Sizi bir süredir zorlayan konularda yeni sıkıntılar yaşanması, enerjinizi ve düşüncelerinizi toplayıp yeni stratejiler geliştirmenizi gerektirebilir.

9
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Bu yıl farklı kültürlere, felsefelere olan ilginiz ya da seyahatler, yeni kişilerle tanışmanıza vesile olabilir.

Mevcut ilişkiniz bu alanlardaki aktivitelerle canlanabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz.

10
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Geçtiğimiz 7 yıl boyunca ilişki ve işbirliklerinizde kendinize olan güveniniz oldukça arttı. Bu durumu kötüye kullanmamalı, tam tersi ilişki ve işbirliklerinizde esnek olmalı, uyumu yakalayarak ilerlemenin yolunu açmalısınız.

Ekim ayı, ilişkilerin düzenlendiği, istikrarlı ilişkiler kurulabilecek bir ay olabilir.

11
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YENİ BİR EV SAHİBİ OLABİLİR, EVİNİZİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ

Şans gezegeni Jüpiter’in konumu ekim ortalarına kadar size evinizi, ailenizi veya gayrimenkullerinizi ilgilendiren alanlarda destek verebilir. Ev alım satımı, kiralama, kiracı veya ev arkadaşı bulma gibi konularda farklı seçeneklere kavuşabilirsiniz.

12
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Ev, arsa, değerli mallar ya da araba almayı düşünürseniz, krediler, borçlar alacaklar veya vergiler konusunda aracı kurumlarla iyi ilişkiler kurmanız gerektiğini unutmamalısınız.Düşük fiyata iyi bir ev, araba bulma olasılığınız mevcut.

13
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Dekoratif değişiklikler veya tadilat/tamirat işleri memnuniyet veren sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Temmuz ayında evinizi ve ailenizi ilgilendiren konularda hassasiyetler oluşabilir. Aile üyeleriyle ve akrabalarla ilişkileri geliştirmek için daha fazla çaba göstermekte fayda var.

14
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Ekim ayı ortalarına kadar ailenizi ve evinizi ilgilendiren alanlarda farklı olanaklara kavuşabilirsiniz. Bazı tarihlerde önemli zorluklar yaşansa da mutluluğu evinizde yakalayabilirsiniz.

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Sadece inatçı veya baskın karakterli kişilerle ilişkilere dikkat etmek gerekiyor.Aile üyelerini ilgilendiren olumlu gelişmeler (evlenen ya da çocuk sahibi olan kardeşler, güçlenen akrabalar vb.) gündeme gelebilir. Belki siz birlikte yaşamak için birilerini evinize davet edebilirsiniz veya evlenme niyetiniz varsa bu tarihten itibaren 11 ay boyunca bu alanda şanslı olabilirsiniz.

16
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BAHARDA YETENEKLERİNİZİ SORGULAYABİLİRSİNİZ

Kariyerinizi ilgilendiren konularda, son birkaç yıldır olduğu gibi, bu yıl da alınacak dersleriniz var.

İş hayatınıza ve sağlığınıza özen göstermek zorundasınız. Sorumluluklarınızı ve görevlerinizi ihmal etmeniz durumunda zorluklar yaşanabilir.

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İşten ne beklediğinizi ve iş hayatınıza ne derece önem vermeniz gerektiğini anlayabileceğiniz bir yıldasınız.

Mart-nisan aralığında iş hayatınızı veya toplum içindeki duruşunuzu ilgilendiren alanlarda yeteneklerinizi doğru kullanıp kullanmadığınızı sorgulayabilirsiniz. Otorite konumundaki kişilerin değerinizin farkında olup olmadığına dair soru işaretleriniz olabilir.

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Nisan ayının ilk yarısında kendinizi geliştirmenizi sağlayacak eğitimler alabilirsiniz.Mayıs-kasım aralığında aldığınız bu eğitimlerin de katkısıyla, kariyerinizde ve iş hayatınızı ilgilendiren başlıklarda beklenmedik fırsatlar yüzünü gösterebilir.

Haziran ayında, savunmada kalmanız gereken durumlar olabilir veya yapılan ataklara karşı kendinizi savunmanız gerekebilir.

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Mantığı asla elden bırakmamanız, hislerinizi dışarı yansıtmadan istikrarlı şekilde hedefe yürümeniz gereken bir süreçte olacaksınız.

Unutmayın! Ani tavırlar, size çok şey kaybettirebilir.Yılın ikinci yarısı maddi açıdan da daha olumlu görünüyor.

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Eylül ayında detay gerektiren anlaşmalardan uzak durmalısınız. Yanlış anlaşılmalara ya da sizi yanlış değerlendirmeleri için yapılan yorumlara izin vermemek için kendinizi net şekilde ortaya koymalısınız. Atlanan bir detay sizi zor durumda bırakabilir.

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