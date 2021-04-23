Şarkıları milyonlar dinleniyor... Yener Çevik: 1,5 yılda 185 kilo verdim

*Kenar mahalle insanıyız. Bit sorunu vardı bizim dönemlerde. Bize bulaşmasın diye patır patır kazıdık kafayı. Şimdi moda oldu.



*Zorlukları kendimde artıya çevirdim. Benim için zorluklar öğretmenim. İşsiz kalınca İstanbul'a geldim. Doldurmadığım CV, bırakmadığım fabrika kalmadı.Evde tırnaklarımı yiyorum 'ben niye başarılı olamıyorum' diye. Çünkü iyi müzik yaptığımı biliyorum. Dedim ki 'Savaş, savaş alanında kazanılır. Evde boş boş oturarak değil.' Burada da büyük bir savaş var.