Yemekteyiz yeni bölüm neden yok? Yemekteyiz’de eleme ne zaman yapılacak?
Sunuculuğunu Seda Sayan’ın üstlendiği Yemekteyiz’in yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Her hafta farklı isimlerin yarıştığı Yemekteyiz’de bugün haftanın finalinin yapılması ve birincinin belli olması bekleniyor. Peki, Yemekteyiz yeni bölüm neden yok? Yemekteyiz’de eleme ne zaman yapılacak?
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Yemek yarışması Yemekteyiz’in yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Hafta içi her gün aynı saate izleyicilerle buluşan Yemekteyiz’in 28 Şubat Cuma günü eleme bölümüyle izleyici karşısına çıkması bekleniyordu. Peki, Yemekteyiz yeni bölüm neden yok? Yemekteyiz’de eleme ne zaman yapılacak?
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İdlib’de yaşanan hain saldırı nedeniyle pek çok program ve yarışmanın ekran macerasına ara verildi, yayın durdurma kararı alan yarışmalardan biri de Yemekteyiz oldu. Yarışmanın eleme bölümünün ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.
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GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Yemekteyiz'in 17-21 Şubat haftasında en fazla puanı alan isim Birgül Hanım oldu. Böylece Birgül Hanım 10 bin TL'yi almaya hak kazandı.
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HAFTANIN PUANLAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?
1. gün yarışmacısı: Nergis Coşkun 14 puan + Seda Sayan'ın verdiği puan 6=20
2. gün yarışmacısı: Birgül Akalan 14 puan + Seda Sayan'ın verdiği puan 8=22
3. gün yarışmacısı: Sultan Öksüz 10 puan + Seda Sayan'ın verdiği puan 5=15
4. gün yarışmacısı: Semra Avcı 11 puan + Seda Sayan'ın verdiği puan 5=16
5. gün yarışmacısı: Alper Yetkin 11 puan + Seda Sayan'ın verdiği puan 5=16