Yemekteyiz kim birinci oldu 3 Mayıs 2024, sorusu cuma akşamı yanıtını buldu. Büyük ödülü 75 bin TL olan sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz'in 3 Mayıs tarihli haftasının finali geride kaldı. Cuma günü Sema Hanım'ın menüsü ile yaptığı yemeklere Zuhal Topal'ın ve yarışmacıların verdikleri puan sonrası haftanın finaline geçildi. Haftanın finalinde açıklanan oylama sonuçları ile Yemekteyiz birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi belli oldu. Bu hafta toplamda 29 puan alan Serkan Bey Yemekteyiz kazananı olarak büyük ödüle kavuştu. Peki, 3 Mayıs Yemekteyiz kim kazandı? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve detaylar.