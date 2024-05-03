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YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU 3 Mayıs 2024? | Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte bu hafta Yemekteyiz 75 bin TL para ödülünü kazanan isim

Güncelleme Tarihi:

#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Yarışma#Televizyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 01:27

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi son bölümde belli oldu. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz'in 29 Nisan-3 Mayıs tarihli haftasında, beş yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülünü kazanmak için mutfakta hünerlerini gösterdi. Bu hafta Şeyda Hanım, Serkan Bey, Mahsun Bey, Hava Hanım ve Sema Hanım'ın mücadele ettiği Yemekteyiz'de haftanın puan tablosu cuma akşamı netleşti. Toplamda 15 puan alan Mahsun Bey sonuncu olurken, 29 puana ulaşan bir isim de Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı olmanın sevincini yaşadı. Tüm bunların ardından Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve bu haftanın kazananı.

1/4YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU 3 Mayıs 2024 | Zuhal Topalla Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı İşte bu hafta Yemekteyiz 75 bin TL para ödülünü kazanan isim

Yemekteyiz kim birinci oldu 3 Mayıs 2024, sorusu cuma akşamı yanıtını buldu. Büyük ödülü 75 bin TL olan sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz'in 3 Mayıs tarihli haftasının finali geride kaldı. Cuma günü Sema Hanım'ın menüsü ile yaptığı yemeklere Zuhal Topal'ın ve yarışmacıların verdikleri puan sonrası haftanın finaline geçildi. Haftanın finalinde açıklanan oylama sonuçları ile Yemekteyiz birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi belli oldu. Bu hafta toplamda 29 puan alan Serkan Bey Yemekteyiz kazananı olarak büyük ödüle kavuştu. Peki, 3 Mayıs Yemekteyiz kim kazandı? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve detaylar.

2/4ZUHAL TOPALLA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 3 Mayıs 2024 Cuma akşamı verilen oylar açıklandı.

Sunucu Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu yarışmada oy dağılımı şöyle oldu;

- Haftanın sonuncusu Mahsun Bey oldu. Yarışmacı toplamda 15 puan alabildi.

-Haftanın dördüncüsü 20 puan alan Sema Hanım seçildi.

BAKMADAN GEÇME!

3/4YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU 3 Mayıs 2024 | Zuhal Topalla Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı İşte bu hafta Yemekteyiz 75 bin TL para ödülünü kazanan isim

-Haftanın üçüncüsü Şeyda Hanım oldu. Şeyda Hanım rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan 25 puan aldı.

-Haftanın ikincisi Hava Hanım oldu. Yarışmacı toplamda 28 puan alabildi.

-Haftanın birincisi Serkan Bey oldu. Serkan Bey toplamda 29 puan alarak bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 75 bin TL'nin sahibi oldu.

4/4YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Yarışma#Televizyon

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