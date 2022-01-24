Yemeksepeti ve Getir çalışıyor mu? İstanbul'da online sipariş için kurye düzenlemesi

GETİR ÇALIŞIYOR MU?

Getir, olumsuz hava koşullarına yönelik şu açıklamada bulundu;



Bu gece İstanbul'da 22:00 itibariyle motorlarımızla, 22:50 itibariyle binek araçlarımızla Getir'den sipariş alımını durdurduk. O an serviste olan motosiklet ve araçlarımızın depolara dönmeleri ile faaliyetimize bu akşam için ara veriyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.