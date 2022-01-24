Yemeksepeti ve Getir çalışıyor mu? İstanbul'da online sipariş için kurye düzenlemesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, motokuryelerin çalışmalarına ara vereceğini şu sözlerle duyurdu: "#İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır."Bu duyurunun ardından gözler, Getir ve Yemeksepeti firmalarına çevrildi. İşte, firmaların yapmış olduğu açıklamalar
Getir, olumsuz hava koşullarına yönelik şu açıklamada bulundu;
Bu gece İstanbul'da 22:00 itibariyle motorlarımızla, 22:50 itibariyle binek araçlarımızla Getir'den sipariş alımını durdurduk. O an serviste olan motosiklet ve araçlarımızın depolara dönmeleri ile faaliyetimize bu akşam için ara veriyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Yemeksepeti, olumsuz hava koşullarına yönelik şu açıklamada bulundu;
Yemeksepeti restoranları, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle saha ekipleri bulundukları bölgenin şartlarını yakından takip ederek olumsuz hava koşullarının oluşması durumunda bölge bazlı sipariş alımına ara verebilmektedir. Sahadaki çalışanlarımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir. Yurdun birçok bölgesinde yoğun kar yağışı olacağına yönelik yapılan Meteoroloji tahminleri doğrultusunda, bölgenizde zaman zaman ara verilebilecek hizmetimiz için şimdiden anlayışınızı rica ederiz.
İstanbul'da kurye dağıtımı, valiliğin vereceği karar sonrası devam edecek.