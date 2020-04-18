Yemek pişirdim, badana yaptım: Hep zaman geçsin diye

24 yaşındaki model Ireland Baldwin, koronavirüs karantinasında vakit geçirmek için elinden ne gelirse yapıyor. Genellikle yemek pişiren ya da güzellik maskeleri hazırlayan Baldwin, son olarak da evinin dış duvarlarına badana yaptı. Kim Basinger ile Alec Baldwin'in kızı olan Ireland Baldwin, her yaptığını da sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşıyor.