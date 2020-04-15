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Haber Giriş: 15 Nisan 2020 - 09:42,

Yemeğini bile annesi yediriyor

Zor günler geçiren genç milyarder Kylie Jenner annesinin evine sığındı.

BACKGRID UK, SPLASH NEWS

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Dünyanın en genç dolar milyarderi olan Kylie Jenner zor günlerinde annesi Kris Jenner'ın kollarına sığındı... Öyle ki yemeğini bile annesi yediriyor.

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22 yaşındaki Kylie Jenner, gözünden bir operasyon geçirdi. Doktor tarafından koruyucu gözlük takıp dinlenmesi önerilen Jenner da çareyi annesi Kris Jenner'ın evine sığınmakta buldu.

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Jenner, gözünde siyah camlı gözlükleriyle yatakta yatarak dinleniyor. Geçirdiği operasyon nedeniyle dinlenmek zorunda olan genç yıldız, bu süreci annesinin evinde geçirmeye karar verdi.

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Jenner, uyandığında elindeki küçük çanı çalarak annesine haber veriyor. Anne Kris Jenner da mutfakta küçük kızı için yiyecek hazırlıyor.

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Sonra da Kylie'nin odasına giderek ona yemeğini kendi elleriyle yediriyor. Konuyla ilgili görüntüler, Kardashian- Jenner ailesinin birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı programda ekrana gelecek.

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