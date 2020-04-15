Zor günler geçiren genç milyarder Kylie Jenner annesinin evine sığındı.
BACKGRID UK, SPLASH NEWS
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Dünyanın en genç dolar milyarderi olan Kylie Jenner zor günlerinde annesi Kris Jenner'ın kollarına sığındı... Öyle ki yemeğini bile annesi yediriyor.
2
22 yaşındaki Kylie Jenner, gözünden bir operasyon geçirdi. Doktor tarafından koruyucu gözlük takıp dinlenmesi önerilen Jenner da çareyi annesi Kris Jenner'ın evine sığınmakta buldu.
3
Jenner, gözünde siyah camlı gözlükleriyle yatakta yatarak dinleniyor. Geçirdiği operasyon nedeniyle dinlenmek zorunda olan genç yıldız, bu süreci annesinin evinde geçirmeye karar verdi.
4
Jenner, uyandığında elindeki küçük çanı çalarak annesine haber veriyor. Anne Kris Jenner da mutfakta küçük kızı için yiyecek hazırlıyor.
5
Sonra da Kylie'nin odasına giderek ona yemeğini kendi elleriyle yediriyor. Konuyla ilgili görüntüler, Kardashian- Jenner ailesinin birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı programda ekrana gelecek.