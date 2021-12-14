Yeliz Yeşilmen yeni yaşını hamamda kutladı
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Dansözlü kutlama
Yeliz Yeşilmen yeni yaşını hamamda dansözlü bir partiyle kutladı. Dansözlerin göbek taşı üstünde dans ettiği kutlamada Yeşilmen de geleneksel Hint kıyafeti giydi, gösterişli takılar taktı. Arkadaşlarıyla beraber dans edip eğlenen ve üç farklı pasta kesen Yeşilmen, eğlencenin görüntülerini Instagram sayfasında paylaştı.
Eğlence gecesi
Tolga Tekin önceki gece kız arkadaşıyla Asmalımescit’teki Corridor adlı mekandaydı. Bir ara hava almak için dışarı çıkan ikili, patlayan flaşlardan rahatsız olunca yeniden mekana döndü. (Sayit DURMAZ)
Gizemli arkadaş
Çukur dizisindeki Akın Koçovalı karakteriyle hafızalara kazınan Burak Dakak, önceki gün Beyoğlu’nda bir mekanda görüntülendi. Mekanın kapısında bir kız arkadaşı ile dakikalarca hararetli bir şekilde sohbet eden oyuncu, basın mensuplarını fark edince arkadaşıyla birlikte hızla mekana girdi. (Sayit DURMAZ)
Mesleğe hayatımızı verdik
Volkan Konak, önceki akşam Yeşilköy’deki Luvia adlı mekanda sahneye çıktı. Yaklaşık 3 saat performans sergileyen şarkıcı, Karadeniz müziklerinin yanı sıra türkü de söyledi. Konak, “Karşınıza çıkmak için çok çalıştık. Mesleğimize kalbimizi vermedik, hayatımızı verdik. O yüzden bu akşam sizin eseriniz. Ben saate bakarak müzik yapanlardan değilim” sözleriyle büyük alkış aldı.
Aman yanlış yazmayın
Moğollar grubunun kurucularından usta müzisyen Cahit Berkay, önceki gece Asmalımescit’te şarkıcı Ezgi Aktan’la görüntülendi. Patlayan flaşlar, Berkay’ı panikletti. Sanatçı, muhabirleri uyardı: “Rica ediyorum yanlış bir şey yazmayın. Eşi de burada, arabayı almaya gitti. Sakın çocuklar yanlış yazmayın!” İki şarkıcı, daha sonra yanlarına gelen Aktan’ın eşiyle birlikte objektife poz verdi. ◊ Sayit DURMAZ
'İnterneti olan yalnız değildir'
ÜSKÜDAR Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu, bu yıl “Dijitalleşme ve Yalnızlık” başlığı altında yapıldı. Senarist-yazar Birol Güven, “İnterneti Olan Yalnız Olmaz” başlıklı konuşmasında ezberleri bozdu. Güven, “İnternetle dünyaya gelmek isterdim. İnterneti olan insan yalnız değildir. İnternet demokratiktir, herkese eşitlik sağlar. Asıl yalnızlık internet öncesi döneme aittir” dedi.
'İnsanların bakışı değişti'
KANAL D’de yayınlanan “Camdaki Kız” dizisinin tecrübeli oyuncusu Hande Ataizi, oynadığı karakter nedeniyle kendisine bakışların değiştiğini söyledi. Dizide, kendi evli olduğu halde evli bir çiftin yuvasını yıkmaya çalışan “Cana” karakterine hayat veren Ataizi, bu değişime çok şaşırdığını sözlerine ekledi. Dizi öncesi sevgiyle bakan insanların bakışlarının diziden sonrası değişmesine üzülen oyuncu, “Dizinin çok seyredildiğini sokakta bile hissediyorum. Bunun bir dizi olduğunu bilseler bile Cana karakteri nedeniyle kızgın bakışlarla karşılaştığım oluyor” diye konuştu. (Fuat ÇAĞDAŞ)
16 yıl aradan sonra
Mahsun Kırmızıgül albümü için çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşıp takipçilerine “Hangisi albüm kapağı olsun?” diye sormuştu. En beğenilen kare kapağa taşındı. Kapak tasarımı Emrah Yücel tarafından yapılan albüm, 1 Ocak’ta A1 Müzik etiketiyle yayınlanacak.
Çekimler bitti
Anıl Tetik ve Melis Tüzüngüç’ün başrolü paylaştığı “Amatör Hayat” filminin çekimleri tamamlandı. Yapımını Juli Yapım’ın, yapımcılığını Hasan Doğan’ın üstlendiği filmde Faik Ergin, Tuğba Melis Türk, Sinan Bengier ve Selahattin Taşdöğen de rol aldı. Senaryosunu Mustafa Mutlu’nun yazdığı, hafızasını kaybeden bir futbolcunun başından geçen olayları konu alan film, yakında vizyona girecek.
Kadınlar için sahnede
Deniz Seki, Samsunspor’un önceki akşam Sheraton Grand Samsun Otel’de düzenlediği gecede konser verdi. Sahne öncesi verdiği pozları sosyal medyada yayınlayan ünlü şarkıcı, paylaşımına şöyle yazdı: “Armasında Atatürk portresi olan tek takım Samsunspor ailesinin kadınlar için düzenlediği bu anlamlı gecede yer almaktan çok büyük onur duydum.”
Dünyanın en zor işi ev kadınlığı
Sunucu Simge Fıstıkoğlu, Trendyol’un Instagram hesabı üzerinden canlı gerçekleşen “Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” programına konuk oldu. Vidinli’nin sorularını yanıtlayan Fıstıkoğlu, pandemi döneminde ev idaresi konusunda kendini geliştirdiğini belirtti: “Kanalda çalıştığım dönemlerde mesaim oluyordu ve hepsine vakit bulamıyordum. Şimdilerde online katılımla daha çok çalışıyorum. Bu süreçte evi idare etme konusunda da kendimi geliştirdim. Dünyanın en zor işi ev kadınlığı.”