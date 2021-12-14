Yeliz Yeşilmen yeni yaşını hamamda kutladı

'İnsanların bakışı değişti'

KANAL D’de yayınlanan “Camdaki Kız” dizisinin tecrübeli oyuncusu Hande Ataizi, oynadığı karakter nedeniyle kendisine bakışların değiştiğini söyledi. Dizide, kendi evli olduğu halde evli bir çiftin yuvasını yıkmaya çalışan “Cana” karakterine hayat veren Ataizi, bu değişime çok şaşırdığını sözlerine ekledi. Dizi öncesi sevgiyle bakan insanların bakışlarının diziden sonrası değişmesine üzülen oyuncu, “Dizinin çok seyredildiğini sokakta bile hissediyorum. Bunun bir dizi olduğunu bilseler bile Cana karakteri nedeniyle kızgın bakışlarla karşılaştığım oluyor” diye konuştu. (Fuat ÇAĞDAŞ)