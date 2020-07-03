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Hürriyet
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hürriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 12:36,

Yeğeni Donald Trump'ın başını ağrıtacak

ABD Başkanı Trump'ın yeğeni Mary Trump'ın yazdığı kitabın yayınlanması için mahkemeden izin çıktı. Kitapta Donald Trump'la ilgili 'rahatsız edici detaylar' var.

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Seçim hazırlıklarını sürdüren ABD başkanı Donald Trump son zamanlarda kendisi ve ailesi hakkında yazılan kitaplarla mücadele ediyor.

2ÖNCE ESKİ DANIŞMANI YAZDI
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ÖNCE ESKİ DANIŞMANI YAZDI

ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, kendisi hakkında yazdığı ve yeni yayınlanan kitap hakkında çok sert sözler sarf etmişti.

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Beyaz Saray, bir süre önce yayınlanan ve first lady Melania Trump hakkında flaş bilgiler içeren kitap hakkında da yalanlama yapmak zorunda kalmıştı.

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Gündeme bomba gibi düşen yeni bir kitap haberi ise Trump'ı çok daha zor duruma düşürecek gibi. Üstelik kitap bu kez aile içinden geliyor!

5YEĞENDEN TRUMPA BÜYÜK ŞOK
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YEĞENDEN TRUMP'A BÜYÜK ŞOK

ABD Başkanı Trump için ‘dünyanın en tehlikeli insanı’ diyen yeğeninin, aile sırlarını ifşa ettiği kitaba mahkemeden izin çıktı. Mary Trump, başkanın küçük kardeşinin kızı.

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Mary Trump’ın kaleme aldığı ‘Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı’ adlı kitabın bu ay yayımlanması bekleniyor. Ancak kitap daha yayınlanmadan tartışma yarattı.

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Kitaba ilk tepki, Trump’ın kardeşi Robert Trump’tan (72) geldi. Robert Trump, kitabın ‘aile anlaşmasını ihlal ettiği’ gerekçesiyle geçen hafta New York’ta mahkemeye başvurdu ve basılmasını engellemek istedi.

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Ancak, New York’taki mahkeme, Donald Trump’ın 55 yaşındaki yeğeni Mary Trump tarafından kaleme alınan kitap üzerindeki yayın yasağını kaldırma kararı aldı.

9BAŞKANIN KÜÇÜK KARDEŞİNİN KIZI
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BAŞKANIN KÜÇÜK KARDEŞİNİN KIZI

Mary Trump'ın, babasının genç yaşta alkolizmden ölümü sonrasında aileyle arası açılmış.

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Salgın krizi, gerileyen ekonomi, ırkçılık tartışmaları ve yaklaşan başkanlık seçimleri derken, şimdi de yeğeni Mary, ABD Başkanı Donald Trump’ı köşeye sıkıştırmaya hazırlanıyor.

11ANLAMAYI BOZDU İDDİASI
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ANLAMAYI BOZDU İDDİASI

Robert Trump’ın avukatları, “Mary Trump’ın ve diğer akraba ilişkisi olanların, herkes aynı fikirde olmadığı müddetçe dava veya ilişkileriyle ilgili hiçbir şey yayımlamayacaklarını içeren bir anlaşma imzaladıklarını” öne sürdü. Alt mahkemenin geçici durdurma kararını üst mahkeme bozdu.

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Mary Trump’ın avukatı Theodore Boutrous Jr. ise “Başkan Trump ve kardeşleri, kamuyu ilgilendiren konuların ele alındığı bir kitabı engellemek istiyor. Bu yasa dışı baskıyı sürdürüyorlar çünkü Amerikan halkının gerçekleri bilmesini istemiyorlar” diye konuştu

13MARY TRUMP KİMDİR
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MARY TRUMP KİMDİR?

Mary, Donald Trump’ın 1981’de 42 yaşında alkolizmden ölen kardeşi Fred Trump Jr.’ın kızı. Kitapta Mary, New York’taki Trump ailesinin evinde tanık olduğu olayları anlatıyor. Mary’nin Fred isimli bir erkek kardeşi de bulunuyor.

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Fred’in ölümü, aile içindeki krizin de başlangıcı olmuş. Fred’in çocukları, büyükbabadan kalan mirasla ilgili olarak, amcaları Donald Trump ve diğer üç kardeşe karşı 2000 yılında dava açmış.

15KENDİLERİNDEN UTANMALILAR
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"KENDİLERİNDEN UTANMALILAR!"

Aynı yıl New York Daily Star gazetesine bir röportaj veren Mary Trump, amcaları Donald ve Robert ile halası Maryanne’nin miras paylaşımı ve beyin felci olan yeğenlerine karşı davranışları nedeniyle kendilerinden utanması gerektiğini söylemiş.

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Psikolog olan Mary Trump, başkan seçildiği gün amcası Donald Trump’ı eleştirmiş ve Twitter hesabında “Hayatımın en kötü gecesi” diye yazmış.

17TRUMPIN YEĞENİ RAKİP PARTİ DESTEKÇİSİ
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TRUMP'IN YEĞENİ RAKİP PARTİ DESTEKÇİSİ

Yeğen Mary Trump, Twitter profilinde Demokrat Partili bir imaj çiziyor ve bireysel silahlanma ve ırkçılık karşıtı mesajlar paylaşıyor.

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Mary Trump’ın, Trump ailesinin vergi meseleleri ile ilgili haberlerinde New York Times gazetesine bilgi sızdırdığı da iddia ediliyor.

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Baskıya hazırlanan Simon & Schuster yayınevi, kitabı “Donald Trump ve onu o yapan zehirli ailesi hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkaracak. Travma, yıkıcı ilişkiler ile ihmal ve tacizin trajik bileşimi” diye tanımlıyor.

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Aynı yayınevi, geçen hafta, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Trump yönetimindeki Beyaz Saray’da geçirdiği 17 ayı anlattığı “Olayın Olduğu Oda” (The Room Where It Happened) adlı kitabı da yayımlamıştı.

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Kaynakların aktardığına göre Mary Trump'ın kitabı 11 Ağustos'ta, tam da Cumhuriyetçiler'in Ulusal Konvansiyonu’ndan çok kısa süre önce yayınlanacak.

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Kitabı piyasaya sürmesi beklenen Simon&Schuster Yayınevinin sözcüsü Adam Rothberg de kitabın basılmasını engellemeye yönelik girişimlerin başarılı olmayacağını kaydetti.

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Rothberg, "Mary Trump, dünya çapında önemi olan zorlu kişisel geçmişini yazdı ve biz de onun hikayesini anlatmasına yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

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Kitabın Trump'ın seçim kampanyasına nasıl etki edeceği ülkede merakla bekleniyor.

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ABD başkanı Donald Trump tüm bu kitap krizi yaşanırken dün gazetecilere beyzbol sopasıyla böyle poz verdi.

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