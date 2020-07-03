Yeğeni Donald Trump'ın başını ağrıtacak

ANLAMAYI BOZDU İDDİASI Robert Trump’ın avukatları, “Mary Trump’ın ve diğer akraba ilişkisi olanların, herkes aynı fikirde olmadığı müddetçe dava veya ilişkileriyle ilgili hiçbir şey yayımlamayacaklarını içeren bir anlaşma imzaladıklarını” öne sürdü. Alt mahkemenin geçici durdurma kararını üst mahkeme bozdu.