Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, 2019’un en iyilerini seçti

Kültür, sanat, spor, medya ve internet alanlarında ödüle değer görülen isimler, önceki gün Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Burçin Şimşek ve Ceyhun Yılmaz’ın sunuculuğunu yaptığı törende İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu konser verdi. Geceden elde edilen 40 bin liralık gelir, yardım projeleri yürüten Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri Kulübü’ne aktarılacak.