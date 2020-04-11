Yeditepe İstanbul dizisi oyuncuları kimdir? Yeditepe İstanbul ne zaman, kaç yılında çekildi?

YEDİTEPE İSTANBUL NE ZAMAN ÇEKİLDİ? Yeditepe İstanbul ilk olarak 24 Mayıs 2001 - 24 Haziran 2002 tarihleri arasında TRT 1 kanalında yayınlanan bir Türk dizisidir. Aynı yıl gündüz kuşağında yine TRT'de ikinci kez yayınlanmıştır. İki kez TRT'de, ardından Kanaltürk, Flash TV ve Cine 5'te tekrar yayınları yapılmıştır.