Yediemin otoparklarında çürümeye terk edilen otomobiller

Vatandaşların alıkonulan araçlarını muhafaza altında tutmak için talimatta da yer aldığı gibi otoparkın dört bir yanını güvenlik kameraları çevrildiğini ve ayrıca görevli personelin 7 gün 24 saat burada görev yaptığını söyleyen Ayoğlu, resmi kurum ve kuruşların otoparkta bulunan araçları en kısa sürede tasfiye etmesini beklediklerini söyledi.