Yedek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurt sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla, yurt ücretleri ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler de belli oldu. Öte yandan en çok merak edilen hususlardan biri de yedek yurt başvuru takvimi oldu. Peki, yedek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?
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Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, belirlenen tarihleri kaçırmamak adında, adayların gözü yedek başvurularına çevrildi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yedek yurt başvuruları başlıyor. Öğrenim gördükleri şehirlerdeki KYK yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrenciler, yedek yurt başvurularını yaparak sonuçları beklemeye başlayacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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KYK yurt sonuçları 16 Eylül’de erişime açıldı. İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin, yurt kayıt işlemini 19 Eylül Pazar gününe kadar tamamlamaları gerekiyor. KYK yurt yedek sonuçlarının ilki 20 Eylül’de açıklanacak.
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KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.
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İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDENECEK
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.
Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.