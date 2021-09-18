Yedek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?

İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDENECEK Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.



Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.



İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.