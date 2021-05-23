YDUS tercihleri ne zaman bitecek? 2020-YDUS (İç Hastalıkları) tercihleri için son tarih belli oldu
YDUS tercih işlemleri alınmaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM), tarafından 21 Mayıs tarihinde başlayan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) tercihlerinde kontenjanları göz önünde bulunduracak adaylar, başvuru ve tercih kılavuzunda yararlanacaklar. YDUS tercih işlemleri ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. Peki, YDUS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, 2020-YDUS (İç Hastalıkları) tercihlerinde son tarih ve konuyla ilgili bilgiler.
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YDUS tercih ekranı üzerinden başlayan tercih işlemleri için son tarih yaklaşıyor. 21 Mayıs tarihinde başlayan 2020-YDUS tercihleri 26 Mayıs tarihine kadar sürecek. Adaylar tercihlerini, bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek. YDUS tercihi yapacak olanlar, tercih kılavuzunda yer alan tablolarda, programların önceki yılın YDUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilecekler.
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YDUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2021 ÖSYM sınav tarihine göre, 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) İç Hastalıkları alanı için tercih işlemleri, 21 - 26 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri, 26 Mayıs 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 21 Mayıs 2021 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
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Yerleştirme işleminde, 2020-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır.
Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2020-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
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Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki yılın YDUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilirler. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.
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Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 12. maddesi gereği, YDUS sonucuna göre yerleştirme yapılabilmesi için uzman olma şartı aranmaktadır. Adayların tercih işlemlerini yapabilmeleri için tercih ekranında ilgili ana dalda uzman olma tarihlerini belirtmeleri gerekmektedir.