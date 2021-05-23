YDUS tercihleri ne zaman bitecek? 2020-YDUS (İç Hastalıkları) tercihleri için son tarih belli oldu

YDUS tercih ekranı üzerinden başlayan tercih işlemleri için son tarih yaklaşıyor. 21 Mayıs tarihinde başlayan 2020-YDUS tercihleri 26 Mayıs tarihine kadar sürecek. Adaylar tercihlerini, bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek. YDUS tercihi yapacak olanlar, tercih kılavuzunda yer alan tablolarda, programların önceki yılın YDUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilecekler.