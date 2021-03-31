YDUS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM 2020-YDUS cevap anahtarı ve sonuç sorgulama ekranı
YDUS sınav sonuçları için beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından 20 Şubat 2021 tarihinde organize edilen YDUS sınavının sonuçları ile beraber soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına katılım sağlayan adaylar sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre bilgileri ile öğrenebilecekler. YDUS soru ve cevapları ise AİS sayfası 'Cevap Kâğıdı Görüntüleme' ekranından görüntülenecek. İşte, ÖSYM YDUS sonuçları ve cevapları sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler.
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2020 YDUS sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM'den son dakika duyuru yayınlandı. Yapılan açıklamada "Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Mart 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan adaylar soru ve cevaplarını da ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecekler. Sınavın cevap kağıtları 10 gün süreyle erişimde olacak.
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YDUS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
20 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2020-YDUS) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanı Temel Soru Kitapçığında yer alan 10. ve 55. soruların iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
İç Hastalıkları Testinde yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle bu alanla ilgili değerlendirme işlemleri idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.
20 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 31 Mart 2021 tarihinde saat 18.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
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Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.
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Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.