YDUS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM 2020-YDUS cevap anahtarı ve sonuç sorgulama ekranı

2020 YDUS sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM'den son dakika duyuru yayınlandı. Yapılan açıklamada "Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Mart 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan adaylar soru ve cevaplarını da ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecekler. Sınavın cevap kağıtları 10 gün süreyle erişimde olacak.