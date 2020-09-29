YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - YDUS (Kadın Hastalıkları ve Doğum) ek tercih sonucu sorgulama
YDUS ek tercih sonuçları için beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. 18-23 Eylül 2020 tarihlerinde başvuruları alınan 2019-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (Kadın Hastalıkları ve Doğum) tercih sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından erişime açıldı. Adaylar YDUS ek tercih sonuçlarına, T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile erişim sağlayacaklar. İşte, YDUS ek tercih sonucu sorgulama ekranı ve YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum ek tercih sonuçları hakkında ayrıntılar.
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YDUS ek yerleştirme sonuçları gündemde yer almaya devam ederken, ÖSYM'den son dakika açıklama yapıldı. 29 Eylül 2020 tarihinde açıklanan YDUS ek yerleştirme sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından ilan edildi. 18-23 Eylül tarihlerinde alınan YDUS tercihlerinin sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilecek. İşte, YDUS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
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YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
Adayların günlerdir beklediği YDUS ek yerleştirme sonuçları belli oldu.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 29 Eylül 2020 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) (//tuk.saglik.gov.tr/mevzuat.html) uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar ile 1219 sayılı Kanunun Ek 14. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, bu Kanunun Ek-1 sayılı çizelgesinin 3. sütununda uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri belirlenen uzmanlar arasından ana dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
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Yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.