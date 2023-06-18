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YDT ÖĞRENCİ SINAV YORUMLARI 2023 | YDT (Yabancı Dil Testi) soruları zor muydu, kolay mıydı? Öğrenci ve eğitimci görüşleri

Güncelleme Tarihi:

#YDT Sınav Yorumları 2023#YDT Sınav Görüşleri#YDT Soruları Zor Muydu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 18:36

YDT sınavının sona ermesiyle sınav yorumları gelmeye başladı. Sınav heyecanıyla soruların nasıl olduğunu anlamayan adaylar, hem sosyal medyada hem de farklı eğitim platformlarında yapılan yorumları takip ediyor. Yabancı Dil Testi 18 Haziran Pazar günü saat 15.45’de başladı. YKS’nin üçüncü ve son oturumu olan YDT sınavı iki saat sürecek. Öğrencilere sınavda toplam 80 soru için 120 dakika sınav süresi verilecek. YDT oturumunda öğrenciler, başvuru yaptığı yabancı dile göre soruları cevaplandıracak. YDT sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça yabancı dillerinden yapılacak. Peki YDT sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

1/8YDT ÖĞRENCİ SINAV YORUMLARI 2023 | YDT (Yabancı Dil Testi) soruları zor muydu, kolay mıydı Öğrenci ve eğitimci görüşleri


br>4 veya 2 yıllık eğitimlerini yabancı dil alanında yapmak isteyen öğrenciler YDT oturumlarına katılım sağlıyor. Yabancı Dil Testi olarak da bilinen YDT’ye bu yıl rekor sayıda bir başvuru geldi. ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre 18 Haziran Pazar günü yapılacak sınava bu yıl 338 bin 14 aday başvuru yaptı. Adaylar sınavdan elde edecekleri sonuçlara göre tercihlerine yön verecek. YDT oturumunda öğrenciler başvuru yaptıkları yabancı dilden toplam 80 soru cevaplandıracak. Geçtiğimiz yıl sınav sonrasında yapılan yorumlarda genel olarak Yabancı Dil Testinin kolay olduğu ifade edilmişti. Bu yıl hem sınava giren öğrenci sayısının fazla olması hem de üniversite kontenjanları sebebiyle adaylar sınav çıkışı yapılacak yorumları yakından takip edecek. YDT sınav yorumları, Twitter, İnstagram gibi sosyal platformlardan yapılacak. Ayrıca eğitim uzmanları sınavın kapsamına ve sorulara ilişkin değerlendirmeler yapacak. Peki YDT sınavı bu yıl zor muydu, kolay mıydı? İşte, 2023 YDT sınav ve soru yorumları (güncel)

2/8YDT SINAV YORUMLARI

YDT SINAV YORUMLARI

Saat 15:45’te başlayan YDT sona erdi. 80 soru için 120 dakika boyunca ter döken adaylar sınavları geride bırakmış olmanın rahatlığı içindeydi. 338 bin 14 kişinin başvurduğu YDT’ye adaylardan bazıları yabancı dil seviyelerini ölçmek için girerken bazıları da bu sınavla elde edecekleri puanla, hayallerindeki mesleğe kavuşmak için yarıştı. YDT’den çıkanlar şu görüşleri paylaştı:

Oğuzhan Kahraman: YKS benim için genel olarak iyi geçti AYT zorladı. YDT için de soruların zor olduğunu söyleyebilirim. Genelde zaman kalıpları üzerinden sorular geldi orada bazı soruları karıştırmış olabilirim. Mühendis olmak istediğim için kendimi denemek için girdim.

3/8BENİM İÇİN KOLAYDI

"BENİM İÇİN KOLAYDI"

Kerem Pir: YDT’de sorular benim için çok kolaydı. Genel olarak uzun paragrafları tam olarak çevirmemizi isteyen sorular vardı. Bu sınavdan gelecek puan için bir tercih yapmayı düşünmüyorum. Şimdi güzel bir uykunun ardından arkadaşlarımla tatil için bir yerlere kaçacağız.

4/8BEKLEDİĞİMDEN ZORDU

"BEKLEDİĞİMDEN ZORDU"

Ali Barandağ: YKS özellikle TYT açısından beni çok zorladı. AYT’de de tarih hiç iç açıcı değil. YDT’de sorular beklediğimden zordu. Çok hazırlanmadan girdiğim bu son sınavda aslında hazırlıklı olmam gerektiğini anladım. Ingilizcede çıkan sorulara baktığımda verilen metinlerin Türkçesini bulmamızı istediler. Kelimeleridir en yakın anlamlarını sormuşlar. Bu sene pek umudum yok yazlığa gidip sonuçları bekleyeceğim. Umduğumu bulamazsam benim için yeni bir hazırlık süreci başlayacak.

5/8YDT SINAV VE SORU YORUMLARI 2023

YDT SINAV VE SORU YORUMLARI 2023

Yabancı Dil Testi bugün saat 15.45’de başladı. Henüz öğrenciler sınavlardan çıkmadığı için ilk yorumlar gelmedi. Sınav sonrasında YDT sınav yorumları, sosyal medya başta olmak üzere birçok platformda dile getirilecek.

Hürriyet Eğitim Servisi muhabirleri Beyazıt Şenbük ve Melike Çalkap sınavı İstanbul Üniversitesi ve Beylikdüzü Pınarkule Ortaokulu’nda takip ediyor. Sınav saat 17.45’de sona erdikten sonra sınav yorumları hürriyet.com.tr’de olacak.

 

6/8YABANCI DİL TESTİ (YDT) NEDİR

YABANCI DİL TESTİ (YDT) NEDİR?

 ÖSYM tarafından organize edilen YKS’nin 3. oturumu olan Yabancı Dil Testi, dil puanıyla herhangi bir lisans programına yerleşmek isteyen öğrencilerin katıldığı sınavdır. Adaylar dil puanıyla üniversite eğitimi almak için YDT sınavlarına katılmak zorundadır.

Yabancı Dil Testi’nde öğrencilere başvuru sırasında yaptıkları yabancı dile göre sorular sorulur. YDT sınavları, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılmaktadır.

 

7/8YDT ÖĞRENCİ SINAV YORUMLARI 2023 | YDT (Yabancı Dil Testi) soruları zor muydu, kolay mıydı Öğrenci ve eğitimci görüşleri

Alman Dili ve Edebiyatı

Almanca Mütercim ve Tercümanlık

Almanca Öğretmenliği

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Arapça Mütercim ve Tercümanlık

Arapça Öğretmenliği

Arnavut Dili ve Edebiyatı

Batı Dilleri

Boşnak Dili ve Edebiyatı

Bulgar Dili ve Edebiyatı

Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

Çeviribilim

Çin Dili ve Edebiyatı

Çince Mütercim ve Tercümanlık

Dilbilimi

Doğu Dilleri

Ermeni Dili ve Kültürü

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Farsça Mütercim ve Tercümanlık

Fransız Dili ve Edebiyatı

Fransızca Öğretmenliği

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Hindoloji

Hititoloji

Hungaroloji

İbrani Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dil Bilimi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

İngilizce Öğretmenliği

İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

İspanyol Dili ve Edebiyatı

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Japon Dili ve Edebiyatı

Japonca Öğretmenliği

Karşılaştırmalı Edebiyat

Kore Dili ve Edebiyatı

Latin Dili ve Edebiyatı

Leh Dili ve Edebiyatı

Mütercim-Tercümanlık

Rus Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Sinoloji

Turizm Rehberliği

Ukrayna Dili ve Edebiyatı

Urdu Dili ve Edebiyatı

Yunan Dili ve Edebiyatı




8/8YDT DİL PUANIYLA HANGİ BÖLÜMLER ALIM YAPIYOR

YDT DİL PUANIYLA HANGİ BÖLÜMLER ALIM YAPIYOR?

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#YDT Sınav Yorumları 2023#YDT Sınav Görüşleri#YDT Soruları Zor Muydu