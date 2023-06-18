YDT ÖĞRENCİ SINAV YORUMLARI 2023 | YDT (Yabancı Dil Testi) soruları zor muydu, kolay mıydı? Öğrenci ve eğitimci görüşleri

YDT SINAV YORUMLARI

Saat 15:45’te başlayan YDT sona erdi. 80 soru için 120 dakika boyunca ter döken adaylar sınavları geride bırakmış olmanın rahatlığı içindeydi. 338 bin 14 kişinin başvurduğu YDT’ye adaylardan bazıları yabancı dil seviyelerini ölçmek için girerken bazıları da bu sınavla elde edecekleri puanla, hayallerindeki mesleğe kavuşmak için yarıştı. YDT’den çıkanlar şu görüşleri paylaştı:

Oğuzhan Kahraman: YKS benim için genel olarak iyi geçti AYT zorladı. YDT için de soruların zor olduğunu söyleyebilirim. Genelde zaman kalıpları üzerinden sorular geldi orada bazı soruları karıştırmış olabilirim. Mühendis olmak istediğim için kendimi denemek için girdim.