YDS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YDS 2020 puan hesaplama ile ilgili bilgiler
YDS’de 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediği yayımlanan kılavuz ile açıklandı. YDS 2020 yılında 27 Eylül’de gerçekleştiriliyor. Sınav 10:15’te başladı ve 180 dakika boyunca devam edecek. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Sonuçlar 23 Ekim’de erişime açılacak. İşte YDS puan hesaplama ile ilgili bilgiler
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YDS puan hesaplama ile ilgili bilgiler yoğun ilgi görüyor. 27 Eylül’de düzenlenen YDS’ye giren adaylar başvurularını şubat ayında tamamladılar. Bu süreçte yayımlanan kılavuz içerisinde puan hesaplama ile ilgili detaylar da açıklandı. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.
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YDS’DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
YDS’DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Yani YDS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürmez.
YDS PUAN HESAPLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.
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Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.