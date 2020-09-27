YDS soruları cevapları ne zaman açıklanacak? YDS 2020 sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi
YDS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili gözler ÖSYM’ye çevrildi. YDS 2020 yılında 27 Eylül’de yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. YDS sonuçları ekim ayında erişime açılacak. Adaylar sonuçlar açıklanmadan önce YDS sorularına ve cevaplarına bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. İşte YDS soruları cevapları ve sonuçları ile ilgili bilgiler
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YDS soruları ve cevapları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. YDS’ye giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. YDS sonuçları 2020 yılında 23.10.2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. Peki YDS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?
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YDS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir açıklama yapıldı. 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u Aralık’ta erişime açılmıştı.
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sonuçları 2020 yılında 23.10.2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.