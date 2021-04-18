YDS soruları cevapları ne zaman açıklanacak? Gözler YDS 2021 sınavı sorularında
YDS soruları ve cevapları, sınava giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Başvuruları 25 Şubat ve 8 Mart tarihleri aralığında alınan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 18 Nisan tarihinde saat 10:15’te başladı. Sınavda adaylara 3 saat süre veriliyor. Peki, YDS 2021 soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte YDS’ye dair merak edilenler…
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1
YDS soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. YDS 2021 yılında 18 Nisan tarihinde düzenleniyor. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Merkezi olarak düzenlenen sınavın sonuçları mayıs ayında erişime açılacak. 27 Eylül 2020 tarihinde uygulanan YDS soruları ve cevapları sınavdan bir gün sonra erişime açılmıştı.
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YDS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 27 Eylül 2020 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u, 28 Eylül’de yayımlanmıştı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 28 Eylül 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebildiler.
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YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YDS sonuçları 11.05.2021 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.