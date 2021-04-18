YDS soruları cevapları ne zaman açıklanacak? Gözler YDS 2021 sınavı sorularında

YDS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YDS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 27 Eylül 2020 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u, 28 Eylül’de yayımlanmıştı.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 28 Eylül 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebildiler.