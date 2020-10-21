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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 21:33 | 

YDS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? osym.gov.tr YDS sonuç sorgulama ekranı!

YDS sınav sonuçları için gözler artık ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamalara çevrildi. 27 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından organize edilen ve binlerce adayım katılım sağladığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı değerlendirme sonuçları, osym.gov.tr YDS sonuç sorgulama ekranı AİS sayfası üzerinden açıklanacak. 2020 YDS sınav sonuçları T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanacak. Peki, YDS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, 2020 YDS sınav sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.

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YDS sınav sonucu sorgulama ekranı, adayların gündeminde yer almaya başladı. Genellikle ALES'e giren adayların katılım gösterdiği 2020 YDS sınavının sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre, 23 Ekim tarihinde ilan edilecek. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak. İşte, YDS sonuç sorgulama ekranı.

2YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, 2020 YDS sınavının sonuçları 23.10.2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

3YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR
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YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

YDS sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki bağlantıdan sonuçları öğrenebilirsiniz.

YDS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK
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SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

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Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

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