YDS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? osym.gov.tr YDS sonuç sorgulama ekranı!

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,



90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,



80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,



70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,



60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,



50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi



olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.