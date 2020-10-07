MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS 2020 sonuç tarihi açıklandı
GeriGündem YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS 2020 sonuç tarihi açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 11:12 | 

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS 2020 sonuç tarihi açıklandı

YDS 2020 yılında 27 Eylül’de düzenlendi. Sınav, saat 10.15’de başladı ve 3 saat (180 dakika) sürdü. Şimdi gözler YDS sonuçlarına çevrildi. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecekler. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

YDS sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. YDS’ye giren adaylar heyecanla sınav sonuçlarını beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili açıklama yapıldı ve ekim ayına işaret edildi. İşte 2020 YDS sonuç açıklanma tarihi

2YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Abone Olgoogle-news

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları 2020 yılında 23.10.2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi