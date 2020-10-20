YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS 2020 sınav sonuçları için geri sayım
YDS sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 27 Eylül tarihinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklanma tarihini beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuç açıklanma tarihi duyuruldu. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. İşte YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih
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YDS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. YDS 2020 yılında eylül ayında gerçekleştirildi. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuçların ekim ayı içerisinde açıklanacağı duyuruldu ve tarih verildi.
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YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sonuçları 2020 yılında 23.10.2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
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DEĞERLENDİRME
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.